Гол в день рождения и проклятье Зарипова
«Магнитка» и в четвертом матче обыграла «Ак Барс», а переломный гол на счету Сергея Мозякина, отличившегося в день своего 36-летия.
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Миф гласит, что уходя из «Ак Барса» в «Магнитку», нападающий Данис Зарипов бросил бывшим одноклубникам: «Вы всю жизнь будете бегать по рельсам», имея в виду прямолинейный хоккей Зинэтулы Билялетдинова. Годы спустя его нынешняя команда обыграла прошлую именно за счет более разносторонней и изобретательной игры. Переломный гол на счету Сергея Мозякина, отличившегося в день своего 36-летия.
МИЛЛИОН ВПУСТУЮ
Перед матчем рассказывали, что владелец одной из местных букмекерских контор поставил на победу «Ак Барса» миллион рублей. Не знаю, откуда такая уверенность. Да еще в самих казанских хоккеистах этой самой уверенности было не видать. Похоже, не верили они в саму возможность итогового успеха. Если в третьем матче Казань летела вперед и была готова расшибиться в лепешку, но добиться преимущества, то в четвертом агрессия улетучилась. Хотя «зеленые» и продолжали весьма активно играть в атаке.
В первой же смене продемонстрировали умение играть по схеме «4−1», тут же заработали две минуты большинства, создали пару неплохих моментов. Но, повторюсь, не готовы были убиваться. А тут еще два дурацких удаления подоспели — и здравствуй, 0:2. При том что казанцы в этом розыгрыше
Один все же забили, сомнения закрались, но в «Ак Барсе» только Зарипов, Зиновьев и Морозов умудрялись со временем не терять атакующих навыков. А потом Сергей Мозякин, который легко мог оформить
БЕССМЫСЛЕННЫЙ СВИСТ
На этот раз Даниса Зарипова на предматчевом объявлении стартовых составов освистали. Не очень понятно за что, ведь третьем матче его тепло приветствовали овациями. Хотя и освистали после дубля. Но что же ему — не забивать теперь? Более того, на арене был болельщик с плакатом, содержавшим следующую фразу: «Данис! Мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь?». Некрасиво, да и вовсе глупость, лишенная всяческой логики.
Зарипов любит Казань, прекрасно относится к «Ак Барсу». Он даже хотел вернуться — уже из «Магнитки». Хоть и говорил, уходя, что «вы всю жизнь будете бегать по рельсам». Как рассказывают. И как в этом с ним не согласиться? Казанская команда именно что по рельсам и ездит. И только когда припрет — может с них слезть. И то они, эти рельсы, сказываются. Если у тебя акцент всегда на разрушение и осторожность — атакующие рефлексы автоматом притупляются.
Зарипов любит сочинять себе маршруты сам. И в Магнитогорске ему дают возможность делать то, что он хочет. Жесткие схемы не для него. Хотя он даже в этих рамках умудрялся себя проявлять. Ну, а Билялетдинов просто без них не может.
Забавный момент был за шесть с половиной минут до конца: Зарипова вывели на куб, болельщики засвистели, а он увидел себя на экране — и подмигнул. Многие тут же принялись аплодировать.
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Любопытно, что более креативная команда в очередной раз победила. Причем с серьезным преимуществом. Тренд на креатив в КХЛ окончательно закрепился. И то, что ЦСКА слетел во втором раунде, — не случайность. А чем больше команд будет пытаться играть нестандартно, активно и широко в атаке — тем больше у нас будет мозякиных и зариповых. Именно в таких условиях талантливые технари развиваются быстрее всего. Может, однажды это поймут и в Казани, где даже не сумели разглядеть талант Панарина. Хочется, по крайней мере, в это верить. Возможно, тогда зрители хотя бы перестанут покидать арену за 15 минут до конца матча, как это было вчера.
Хоккей покинул «Татнефть-Арену» до следующего сезона. Ну, а нас ждет крайне интересный финал. В котором будет на что посмотреть. Скучать точно будет некогда. В Казани и Магнитогорске — приходилось и не раз.
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