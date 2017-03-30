Гол в день рождения и проклятье Зарипова

Миф гласит, что уходя из «Ак Барса» в «Магнитку», нападающий Данис Зарипов бросил бывшим одноклубникам: «Вы всю жизнь будете бегать по рельсам», имея в виду прямолинейный хоккей Зинэтулы Билялетдинова. Годы спустя его нынешняя команда обыграла прошлую именно за счет более разносторонней и изобретательной игры. Переломный гол на счету Сергея Мозякина, отличившегося в день своего 36-летия.

МИЛЛИОН ВПУСТУЮ

Перед матчем рассказывали, что владелец одной из местных букмекерских контор поставил на победу «Ак Барса» миллион рублей. Не знаю, откуда такая уверенность. Да еще в самих казанских хоккеистах этой самой уверенности было не видать. Похоже, не верили они в саму возможность итогового успеха. Если в третьем матче Казань летела вперед и была готова расшибиться в лепешку, но добиться преимущества, то в четвертом агрессия улетучилась. Хотя «зеленые» и продолжали весьма активно играть в атаке.

В первой же смене продемонстрировали умение играть по схеме «4−1», тут же заработали две минуты большинства, создали пару неплохих моментов. Но, повторюсь, не готовы были убиваться. А тут еще два дурацких удаления подоспели — и здравствуй, 0:2. При том что казанцы в этом розыгрыше плей-офф лишь раз победили, забросив больше двух шайб — когда разгромили поплывший «Авангард». Шесть побед было со счетом 2:1, одна — 2:0. Тут же встал вопрос покупки билета в Москву — ехать в Магнитогорск мне было уже незачем.

Один все же забили, сомнения закрались, но в «Ак Барсе» только Зарипов, Зиновьев и Морозов умудрялись со временем не терять атакующих навыков. А потом Сергей Мозякин, который легко мог оформить хет-трик, отметил день рождения заброшенной шайбой, и все стало окончательно ясно.

БЕССМЫСЛЕННЫЙ СВИСТ

На этот раз Даниса Зарипова на предматчевом объявлении стартовых составов освистали. Не очень понятно за что, ведь третьем матче его тепло приветствовали овациями. Хотя и освистали после дубля. Но что же ему — не забивать теперь? Более того, на арене был болельщик с плакатом, содержавшим следующую фразу: «Данис! Мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь?». Некрасиво, да и вовсе глупость, лишенная всяческой логики.

Зарипов любит Казань, прекрасно относится к «Ак Барсу». Он даже хотел вернуться — уже из «Магнитки». Хоть и говорил, уходя, что «вы всю жизнь будете бегать по рельсам». Как рассказывают. И как в этом с ним не согласиться? Казанская команда именно что по рельсам и ездит. И только когда припрет — может с них слезть. И то они, эти рельсы, сказываются. Если у тебя акцент всегда на разрушение и осторожность — атакующие рефлексы автоматом притупляются.

Зарипов любит сочинять себе маршруты сам. И в Магнитогорске ему дают возможность делать то, что он хочет. Жесткие схемы не для него. Хотя он даже в этих рамках умудрялся себя проявлять. Ну, а Билялетдинов просто без них не может.

Забавный момент был за шесть с половиной минут до конца: Зарипова вывели на куб, болельщики засвистели, а он увидел себя на экране — и подмигнул. Многие тут же принялись аплодировать.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Любопытно, что более креативная команда в очередной раз победила. Причем с серьезным преимуществом. Тренд на креатив в КХЛ окончательно закрепился. И то, что ЦСКА слетел во втором раунде, — не случайность. А чем больше команд будет пытаться играть нестандартно, активно и широко в атаке — тем больше у нас будет мозякиных и зариповых. Именно в таких условиях талантливые технари развиваются быстрее всего. Может, однажды это поймут и в Казани, где даже не сумели разглядеть талант Панарина. Хочется, по крайней мере, в это верить. Возможно, тогда зрители хотя бы перестанут покидать арену за 15 минут до конца матча, как это было вчера.

Хоккей покинул «Татнефть-Арену» до следующего сезона. Ну, а нас ждет крайне интересный финал. В котором будет на что посмотреть. Скучать точно будет некогда. В Казани и Магнитогорске — приходилось и не раз.