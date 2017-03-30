Болельщики ХК «Ак Барс» посвятили обидный баннер форварду «Магнитки» Данису Зарипову
Болельщики казанского «Ак Барса» посвятили обидный баннер форварду магнитогорского «Металлурга» Данису Зарипову в четвертом матче финала Восточной конференции КХЛ.
На четвертой игре серии, прошедшей в Казани, болельщики «Ак Барса» показали баннер, на котором было написано: «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь».
Ранее Зарипов играл за «Ак Барс» и дважды в составе казанского клуба выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010), а также завоевал золото Суперлиги (2006). В 2013-м году форвард перешел в магнитогорский «Металлург», с которым еще дважды стал обладателем Кубка Гагарина.
Также фанатская трибуна «Ак Барса» освистывала Зарипова, когда его фамилию объявляли по ходу матчей в Казани в полуфинальной серии
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