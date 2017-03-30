Болельщики ХК «Ак Барс» посвятили обидный баннер форварду «Магнитки» Данису Зарипову

На четвертой игре серии, прошедшей в Казани, болельщики «Ак Барса» показали баннер, на котором было написано: «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь».

Ранее Зарипов играл за «Ак Барс» и дважды в составе казанского клуба выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010), а также завоевал золото Суперлиги (2006). В 2013-м году форвард перешел в магнитогорский «Металлург», с которым еще дважды стал обладателем Кубка Гагарина.