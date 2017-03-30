Зинэтула Билялетдинов: Останусь ли в «Ак Барсе»? Не готов ответить
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в финальной серии Восточной конференции КХЛ от «Магнитки» (0−4) отказался отвечать на вопросы о своем будущем в клубе.
По словам Билялетдинова, он не может упрекнуть своих подопечных в плане самоотдачи и желания, передает корреспондент «СЭ» Артур ЕНИКЕЕВ.
— Команда играла достойно, — подчеркнул Билялетдинов. — Были допущены ошибки. Не могу упрекнуть ни одного игрока в плане самоотдачи и желания.
— У вас заканчивается контракт. Вы остаетесь?
— Не готов сказать, остаюсь ли я. Давайте вопросы по игре.
— Это потолок этой команды?
— Давайте вопросы по игре!
— Сегодня у Захарчука показатель «минус три», но вы все равно ему очень доверяете. Можете объяснить?
— Захарчук играет стабильно. Винить его сегодня в том, что он пропустил две или три я не могу. Играет звено.
— С чем связаны удаления в начале?
— В самом начале мы удалились от большого желания. Ребята хотели сыграть хорошо.
— Свитов был на скамейке для морального духа?
— Он — капитан. Он не мог сыграть, но был рядом с ребятами.
— И
— Молодой человек, я вас еще раз прошу. Вопросы по игре. Вы обо мне не беспокойтесь, вы о себе беспокойтесь.
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