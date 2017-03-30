Зинэтула Билялетдинов: Останусь ли в «Ак Барсе»? Не готов ответить

По словам Билялетдинова, он не может упрекнуть своих подопечных в плане самоотдачи и желания, передает корреспондент «СЭ» Артур ЕНИКЕЕВ.

— Команда играла достойно, — подчеркнул Билялетдинов. — Были допущены ошибки. Не могу упрекнуть ни одного игрока в плане самоотдачи и желания.

— У вас заканчивается контракт. Вы остаетесь?

— Не готов сказать, остаюсь ли я. Давайте вопросы по игре.

— Это потолок этой команды?

— Давайте вопросы по игре!

— Сегодня у Захарчука показатель «минус три», но вы все равно ему очень доверяете. Можете объяснить?

— Захарчук играет стабильно. Винить его сегодня в том, что он пропустил две или три я не могу. Играет звено.

— С чем связаны удаления в начале?

— В самом начале мы удалились от большого желания. Ребята хотели сыграть хорошо.

— Свитов был на скамейке для морального духа?

— Он — капитан. Он не мог сыграть, но был рядом с ребятами.

— И все-таки, Зинэтула Хайдарович, вы чувствуете в себе еще силы тренировать?

— Молодой человек, я вас еще раз прошу. Вопросы по игре. Вы обо мне не беспокойтесь, вы о себе беспокойтесь.