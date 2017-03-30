Впервые в истории Кубка Гагарина финалы конференций завершились со счетом 4−0
СКА и «Металлург» стали первыми клубами в истории Кубка Гагарина, кто одолел соперников в финале конференций со счетом в серии 4−0.
Армейцы в четырех матчах обыграли ярославский «Локомотив», а «Магнитка» — казанский «Ак Барс».
Напомним, первый матч финала Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом» состоится в Магнитогорске и запланирован на 8 апреля. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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