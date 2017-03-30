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30 марта 2017, 21:33 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» победил «Ак Барс» и сыграет со СКА в финале плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Казани.

Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4−0. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Ян Коварж (6-я минута), Виктор Антипин (11), Сергей Мозякин (27) и Денис Платонов (46). У хозяев отличился Иржи Секач (19).

Мозякин забросил 54-ю шайбу и побил рекорд бывшего форварда московского ЦСКА Вениамина Александрова по количеству заброшенных шайб в одном сезоне в чемпионатах страны. Кроме того, форвард, которому в четверг исполнилось 36 лет, преодолел отметку в 500 набранных очков за «Металлург».

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Металлурга».

В финале плей-офф КХЛ магнитогорский клуб встретится с санкт-петербургским СКА, который днем ранее с тем же счетом выиграл серию у ярославского «Локомотива». Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

30.03.2017 19:00 Плей-офф: Финалы конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 1:4 Металлург Мг
(1:2, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов Василий Кошечкин
1-й период
Ян Коварж 00:18
04:36
Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли) 05:30
10:10 Михаил Глухов
Виктор Антипин (С. Мозякин, Ян Коварж) 10:18
18:10 Иржи Секач (А. Яруллин, Дж. Азеведо)
2-й период
Сергей Мозякин 26:24
26:54 Василий Токранов
Ярослав Хабаров 32:49
37:14 Степан Захарчук
38:40 Андрей Попов
Крис Ли 39:25
3-й период
Денис Платонов (Ден. Казионов) 45:20
Данис Зарипов 45:45
Данис Зарипов 55:43
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
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