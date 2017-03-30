«Металлург» победил «Ак Барс» и сыграет со СКА в финале плей-офф КХЛ
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Казани.
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В составе победителей шайбы забросили Ян Коварж (6-я минута), Виктор Антипин (11), Сергей Мозякин (27) и Денис Платонов (46). У хозяев отличился Иржи Секач (19).
Мозякин забросил 54-ю шайбу и побил рекорд бывшего форварда московского ЦСКА Вениамина Александрова по количеству заброшенных шайб в одном сезоне в чемпионатах страны. Кроме того, форвард, которому в четверг исполнилось 36 лет, преодолел отметку в 500 набранных очков за «Металлург».
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Металлурга».
В финале плей-офф КХЛ магнитогорский клуб встретится с санкт-петербургским СКА, который днем ранее с тем же счетом выиграл серию у ярославского «Локомотива». Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.