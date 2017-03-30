Мозякин побил рекорд Александрова по забитым голам, державшийся более полувека

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче с казанским «Ак Барсом». Таким образом, форвард «Магнитки» в день своего 36-летия преодолел рекорд чемпионатов страны по количеству шайб, заброшенных в одном сезоне.



Шайба Мозякина стала 54-й в сезоне, ранее рекорд принадлежал нападающему ЦСКА Вениамину Александрову, который в чемпионате СССР-1962/63 забросил 53 шайбы.