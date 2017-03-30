Мозякин побил рекорд Александрова по забитым голам, державшийся более полувека
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче с казанским «Ак Барсом» (3:1, в матче идёт второй период).
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче с казанским «Ак Барсом». Таким образом, форвард «Магнитки» в день своего 36-летия преодолел рекорд чемпионатов страны по количеству шайб, заброшенных в одном сезоне.
Шайба Мозякина стала 54-й в сезоне, ранее рекорд принадлежал нападающему ЦСКА Вениамину Александрову, который в чемпионате СССР-1962/63 забросил 53 шайбы.
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