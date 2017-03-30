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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29261029/
30 марта 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» согласовал новые контракты с защитниками Катичевым, Головковым

Хоккейный клуб «Витязь» подписал новые контракты с защитниками Евгением Катичевым и Игорем Головковым, сообщил президент подмосковного клуба Михаил Головков.

Катичев играет в «Витязе» с 2016 года, в прошедшем сезоне провел за клуб 61 игру, в которой отметился одним голом и тремя результативными передачами. Головков выступает за «Витязь» с 2011 года, суммарно провел в составе клуба 311 игр, в которых набрал 30 очков (6+24).

«Мы согласовали новые контракты с защитниками Евгением Катичевым, Игорем Головковым, Павлом Лукиным, форвардом Артемом Швец-Роговым», — сказал Михаил Головков журналистам.

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 в серии уступил петербургскому СКА.

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