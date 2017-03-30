«Витязь» согласовал новые контракты с защитниками Катичевым, Головковым

Катичев играет в «Витязе» с 2016 года, в прошедшем сезоне провел за клуб 61 игру, в которой отметился одним голом и тремя результативными передачами. Головков выступает за «Витязь» с 2011 года, суммарно провел в составе клуба 311 игр, в которых набрал 30 очков (6+24).

«Мы согласовали новые контракты с защитниками Евгением Катичевым, Игорем Головковым, Павлом Лукиным, форвардом Артемом Швец-Роговым», — сказал Михаил Головков журналистам.