Хоккеист рижского «Динамо» Счастливый может остаться в клубе

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Счастливый в текущем сезоне провел за «Динамо» 46 матчей, в которых набрал 12 очков (6 голов + 6 передач). Контракт с клубом у него истекает в конце апреля.

«У него в Риге все хорошо, и я думаю, он там останется. Петр один из лидеров команды, и сейчас нет смысла задумываться об уходе из клуба», — сказал Попов.

Счастливый является чемпионом мира среди молодежных команд (1999), бронзовым призером взрослого чемпионата мира (2007), обладателем Кубка Гагарина (2011).