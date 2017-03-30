Хоккеист рижского «Динамо» Счастливый может остаться в клубе
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Нападающий рижского «Динамо» Петр Счастливый может продолжить выступления за свою команду в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Игорь Попов.
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Счастливый в текущем сезоне провел за «Динамо» 46 матчей, в которых набрал 12 очков (6 голов + 6 передач). Контракт с клубом у него истекает в конце апреля.
«У него в Риге все хорошо, и я думаю, он там останется. Петр один из лидеров команды, и сейчас нет смысла задумываться об уходе из клуба», — сказал Попов.
Счастливый является чемпионом мира среди молодежных команд (1999), бронзовым призером взрослого чемпионата мира (2007), обладателем Кубка Гагарина (2011).
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