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30 марта 2017, 19:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист рижского «Динамо» Счастливый может остаться в клубе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Нападающий рижского «Динамо» Петр Счастливый может продолжить выступления за свою команду в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Игорь Попов.

Контракт с клубом у него истекает в конце апреля. Увеличить
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Счастливый в текущем сезоне провел за «Динамо» 46 матчей, в которых набрал 12 очков (6 голов + 6 передач). Контракт с клубом у него истекает в конце апреля.

«У него в Риге все хорошо, и я думаю, он там останется. Петр один из лидеров команды, и сейчас нет смысла задумываться об уходе из клуба», — сказал Попов.

Счастливый является чемпионом мира среди молодежных команд (1999), бронзовым призером взрослого чемпионата мира (2007), обладателем Кубка Гагарина (2011).

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