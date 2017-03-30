Свитов заявлен 13-м нападающим на четвёртый матч «Ак Барса» с «Магниткой»
Стал известен состав казанского «Ак Барса» на четвёртый матч серии с магнитогорским «Металлургом», который начнётся сегодня, 30 марта, в 19:00 мск.
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Нападающий Александр Свитов заявлен на игру 13-м нападающим казанской команды.
Гарипов (Галимов);
Секач — Ткачёв — Азеведу, Захарчук — Мусин;
Обухов — Малыхин — Чибисов, Абросимов — Охтамаа;
Глинкин — Попов — Глухов, Яруллин — Батыршин;
Лазарев — Хлыстов — Токранов, Свитов, Лазарев.
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