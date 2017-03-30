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30 марта 2017, 18:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Свитов заявлен 13-м нападающим на четвёртый матч «Ак Барса» с «Магниткой»

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на четвёртый матч серии с магнитогорским «Металлургом», который начнётся сегодня, 30 марта, в 19:00 мск.

Стал известен состав казанского Ак Барса на четвёртый матч серии с магнитогорским Металлургом который начнётся сегодня 30 марта в 19:00 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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Нападающий Александр Свитов заявлен на игру 13-м нападающим казанской команды.

Гарипов (Галимов);
Секач — Ткачёв — Азеведу, Захарчук — Мусин;
Обухов — Малыхин — Чибисов, Абросимов — Охтамаа;
Глинкин — Попов — Глухов, Яруллин — Батыршин;
Лазарев — Хлыстов — Токранов, Свитов, Лазарев.

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