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30 марта 2017, 18:32 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Представитель хоккеиста: Анисин еще не определился с местом продолжения карьеры

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Хоккеист казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» 29-летний Михаил Анисин еще не принял решение, где продолжит карьеру. Об этом ТАСС заявил представитель хоккеиста Игорь Попов.

Ранее в СМИ появилась информация о том что руководство казахстанского клуба не выплатило премиальные и досрочно расторгло контракты с рядом игроков в том числе и Анисиным. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство казахстанского клуба не выплатило премиальные и досрочно расторгло контракты с рядом игроков, в том числе и Анисиным.

«Я тоже об этом слышал, но информация не соответствует действительности. На данный момент неизвестно где Михаил продолжит карьеру. У него действующий контракт с казахстанским клубом до 30 апреля», — сказал Попов.

«Все будет зависеть от предложений. Будут предложения из КХЛ (Континентальная хоккейная лига) обязательно их рассмотрим, если будет хорошее предложение от “Сарыарки”, Анисин может остаться и там. Отношение руководства ему нравилось, болельщики его любят, так что, почему бы и нет?» — отметил представитель хоккеиста.

Анисин перешел в «Сарыарку» в январе 2017 года в качестве свободного агента после расторжения контракта с новокузнецким «Металлургом». Анисин является лучшим снайпером и победителем Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе московского «Динамо».
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