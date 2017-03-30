БЫВШИЙ ТРЕНЕР «СИБИРИ» ДОЛЖЕН ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ

Дождались! «Авангард» наконец-то удивил в приятном смысле, объявив о назначении Андрея Скабелки. В кои-то веки не приходится задаваться риторическим вопросом, зачем в Омске так поступают. Третье пришествие Сумманена, ставка на тренера собственной молодежки Корноухова и появление заслуженного, но давно не работавшего с топ-клубами Канарейкина — каждый из этих ходов в свое время заставлял усомниться в правильности решений клубного руководства.

Справедливости ради надо не забывать и тот факт, что у него часто были связаны руки. Решающее слово всегда оставалось за высокопоставленными людьми из «Газпром нефти», частично (и часть это совсем не маленькая) дающей деньги на весь омский хоккей. Но еще одной ошибки с фигурой главного тренера президенту клуба Владимиру Шалаеву могут и не простить даже с вышеупомянутой оговоркой. Более того, для него подписание Скабелки — это последний шанс добиться классного результата с «Авангардом».

При всех заслугах, касающихся околохоккейной деятельности типа работы с болельщиками и активного присутствия в информационном пространстве, игра и результаты команды в последнее время гораздо чаще вызывали негативные отклики. Так что мотивация у Шалаева будет огромной. Также как и стремление во всем ладить с главным тренером. Если обе стороны не найдут общего языка, то каждая из них рискует крупно проиграть. Скабелка обязан извлечь уроки из последнего сезона в «Сибири», когда ему не всегда удавалось находиться на одной волне с руководством и хоккеистами.

НОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С МОЛОДЫМИ

Новый тренер — не волшебник, чтобы моментально сделать «Авангард» претендентом на Кубок Гагарина. Омская команда при всех своих возможностях за последние пять лет ни разу не проходила дальше второго раунда. Но в нынешних условиях это логичный и, кажется, лучший вариант из всех возможных. Появившаяся на прошлой неделе информация о взаимном интересе к покинувшему ЦСКА Дмитрию Квартальнову больше была похожа на прощупывание почвы.

По нашей информации, предварительная договоренность со Скабелкой была достигнута достаточно давно. Более того, вариант с его уходом в «Авангард» мог состояться еще в прошлое межсезонье. Но тогда специалист решил остаться в «Сибири». В любом случае, его появление в Омске — это следствие продуманной работы, а не судорожные действия вроде приглашения Канарейкина в последний момент на смену Корноухову, как было перед началом нынешнего чемпионата.

Скабелка может быть полезен новому клубу по нескольким причинам. Он умеет выводить на новый уровень молодых, перспективных игроков. Именно при нем в «Сибири» до первой сборной России доросли Шалунов, Шумаков, Санников и Окулов. С учетом того, что даже с со своими нынешними возможностями «Авангарду» очень сложно бороться с «олигархами» «Запада» на трансферном рынке, ставка на своих оправдана. Не случайно, что омичи очень хотят вернуть из юниорских лиг Северной Америки своих воспитанников Соколова, Жукенова и Мизюрина. Эти фамилии пока мало что говорят широкому кругу болельщиков. Но каждый из них в своем возрасте входит или входил в число главных талантов страны.

СИЛЬНЫЕ ЧУЖИЕ ПЛЮС ТАЛАНТЛИВЫЕ СВОИ

Такой подход нельзя назвать популизмом из серии «денег нет, но вы там держитесь». Собрать две пятерки из состоявших игроков хорошего уровня «Авангарду» по карману и сейчас. Только вот без подпитки собственными воспитанниками бросить вызов тем же «Магнитке» или «Ак Барсу» тяжело. Два нынешних финалиста Восточной конференции, делая ставку на звезд со стороны, окружают их доморощенными игроками. И это работает, почему бы по тому же пути не пойти и Омску? Тем более в составе есть призеры молодежных чемпионатов мира Фищенко и Лаута, чуть более старшие Пьянов и Михеев. Каждый из них способен резко прибавить.

Скабелка — единственный, кто за последние четыре года в плей-офф обыграл «Магнитку» с Мозякиным, Зариповым и самим Майком Кинэном. То есть потенциал у него самого как тренера еще не раскрыт до конца. К тому же он сам не пресыщен деньгами и славой, и очень хочет расти. В Омске нет проблем с долгами, как было в «Сибири», значит, у него появится больше возможностей проявить себя и отойти от упрощенного, «рельсового» хоккея. В свой первый сезон в новосибирском клубе Скабелка имел в распоряжении Кугрышева, Энлунда, Коскиранту, Херсли, Ожиганова, Копейкина, поэтому команда играла более вариативно и ярко. Никто в Омске не будет возражать, если он соорудит ту же самую игровую конструкцию и на новом месте работы.

Для этого «Авангарду» придется в межсезонье провести серьезную перестройку, избавившись от нескольких возрастных хоккеистов, не отрабатывающих свои большие зарплаты. Команда почти наверняка станет более молодой, злой и голодной. И, конечно, ей не помешает авторитетный силовой игрок, способный защитить лидеров — типа Свитова, Тимкина или Артюхина. Предстоящий сезон точно обещает стать самым интригующим для Омска за долгое время. Если у Скабелки все получится, то «Авангард» будет иметь хорошие шансы сбросить с вершины Запада «Магнитку».