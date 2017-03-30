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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29258764/
30 марта 2017, 16:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Два клуба КХЛ заинтересованы в приглашении Разина на пост главного тренера

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривают кандидатуру Андрея Разина на пост главного тренера. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В регулярном сезоне КХЛ-2015/16 Разин возглавлял екатеринбургский «Автомобилист», но в октябре 2016 года он был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. В декабре Разин стал главным тренером ханты-мансийской «Югры». По результатам регулярного чемпионата команда заняла 13-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф, руководство «Югры» решило не продлевать контракт со специалистом.

«Имя Разина фигурирует в списках двух клубов КХЛ. Работа ведется, но пока никакой определенности нет», — сообщил источник.

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