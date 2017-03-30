Два клуба КХЛ заинтересованы в приглашении Разина на пост главного тренера
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривают кандидатуру Андрея Разина на пост главного тренера. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
В регулярном сезоне КХЛ-2015/16 Разин возглавлял екатеринбургский «Автомобилист», но в октябре 2016 года он был уволен со своего поста
«Имя Разина фигурирует в списках двух клубов КХЛ. Работа ведется, но пока никакой определенности нет», — сообщил источник.
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