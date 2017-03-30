Два клуба КХЛ заинтересованы в приглашении Разина на пост главного тренера

В регулярном сезоне КХЛ-2015/16 Разин возглавлял екатеринбургский «Автомобилист», но в октябре 2016 года он был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. В декабре Разин стал главным тренером ханты-мансийской «Югры». По результатам регулярного чемпионата команда заняла 13-е место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф, руководство «Югры» решило не продлевать контракт со специалистом.

«Имя Разина фигурирует в списках двух клубов КХЛ. Работа ведется, но пока никакой определенности нет», — сообщил источник.