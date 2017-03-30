Михаил Воробьев: А в школе у меня была «тройка» по физкультуре

«Голова у Миши очень светлая. Подрастает новый Ларионов…». Так оценил игру Михаила Воробьева на молодежном чемпионате мира главный тренер сборной России Валерий Брагин. После такого комплимента у любого юниора может закружиться голова! Но только не у нашего героя. 1 и 2 апреля 20-летний форвард «Салавата» будет играть уже в составе олимпийской команды против сборной Латвии. А перед отъездом в Прибалтику Михаил в откровенном интервью «Советскому спорту» рассказал о своем родном городе Салавате, детстве и юности и объяснил, как он стал распасовщиком.

Молодежный чемпионат мира-2017 стал настоящим бенефисом Михаила Воробьева. И это притом, что уфимский форвард не забросил ни одной шайбы! Но его 10 голевых передач — это повторение нашего рекорда МЧМ, который Александр Могильный установил еще в 1988 году. После турнира главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин признался, что восхищен игрой Воробьева, который превзошел все его ожидания….

Но разговор мы начали не с молодежной сборной, а с родного клуба Михаила.

«В РОДНОМ САЛАВАТЕ ВСЕ СВОИ…»

— После завершения сезона в КХЛ «Салават Юлаев» устроил встречи с болельщиками по башкирским городам и весям. И как вам эти «гастроли»?

— Мы прокатились по городам Башкирии. Сначала были автограф-сессия, конкурсы для болельщиков, шоу Icegirls. Потом играли против местных любительских команд. Перед отъездом в сборную, как раз ездили в мой родной город Салават.

— Как там поживает любительская команда?

— Я уже знал этих ребят. Когда летом приезжал домой, то мой дядя-тренер звал покататься с ними, показать что-нибудь. И парням интересно, и мне самому нравится погрузиться в ту атмосферу, в которой я когда-то начинал. Спокойно там… А то в Уфе суета постоянная. Куда не выйдешь — везде узнают. А в Салавате людей мало. Все свои.

— Как вообще сейчас с хоккеем в Салавате?

— Хорошо. Там и ледовый дворец построили, и детскую школу открыли. Есть много всего, чтобы заниматься хоккеем профессионально. Когда я там начинал, ничего ж почти не было. «Коробка», на которой мы тренировались, есть в каждом дворе в городах. А у нас она одна была на весь Салават. Форму можно было или в соседнем Стерлитамаке купить, или из Уфы нам старую присылали. Тренер раздавал, а мы бились за эти «лохмотья». Всем хотелось что-то хоть и старое, но фирменное взять. Это очень круто считалось.

— В той команде вы были самым маленьким…

— Да, ребята 1993−94 года рождения катались. А я за старшим братом пришел. Хотел ему подражать, но самому потом понравилось. Конкуренции там не было. Это ведь дворовый хоккей. Парни ради удовольствия играть приходили. Я даже в выходные любил прийти на «коробку» потренироваться.

«В ИНТЕРНАТЕ ДРАЛИСЬ С МЕСТНЫМИ ПАРНЯМИ ЗА ТУРНИКИ»

— Когда вам исполнилось 10 лет, вы переехали в Уфу…

— Нас с братом позвали туда. В Уфе впервые увидел искусственный лед. Через год брата отправили в фарм-клуб в Нефтеюганск, и я остался один.

— Сложно было?

— За год я уже успел со многими ребятами познакомиться. Жили в интернате дружно. Видел недавно, что там теперь условия для проживания намного лучше стали. В наше время все намного хуже было — дыры в стенах такие, что можно с соседями общаться….

— Тараканы бегали?

— Нет, какие тараканы! У нас такой воспитатель там был! Бывший военный — Рафис Худутович. Убираться заставлял каждый понедельник и четверг. И в комнатах, и на улице. Никто, конечно, этого делать не хотел, но приходилось. Потому что потом все тренерам докладывалось. А они уже наказывали.

— Как, например?

— За плохую учебу или поведение могли выгнать с тренировки, клюшку забрать….

— А учились вы хорошо?

— До 8-го класса на пятерки, потом пошел по наклонной!

— По физкультуре какая оценка была?

— Три.

— Как так?

— А я на лыжах никогда не бегал. Всегда пропускал эти занятия. Лыжи портят катание на льду. Спортсменам у нас привилегий на уроках физкультуры не делали.

— Чем занимались в свободное время?

— У нас возле интерната турники были, и мы дрались с местными парнями за то, кто на них заниматься будет.

— Такая тяга к спорту у всех была?

— Мы спорили обычно на желание и соревновались. Прикольно было. Тогда еще не было всех этих смартфонов и планшетов… Мы сами себя развлекали. В хоккей играли возле интерната, окна били, машины дорогие… Весело было, сейчас все совсем не так.

— Машины?

— Стояли с другом играли, кто быстрее 500 очков наберет. По воротам бросаешь и в зависимости от того, куда попадаешь, определенное количество очков. В штангу — 30, в «девятку» еще больше, под перекладину — 100. Ну я один раз решил на силу щелкнуть! Думал верхом полетит — попаду под перекладину, сто очков сразу! И переборщил… Прямо в лобовое стекло припаркованного рядом «Мерседеса»! Мы в интернат скорее! Потом неделю никто не выходил бросать, чтобы не «спалиться»….

— Смотрите, счет пришлют после интервью!

— Я думаю, что никто уж и не помнит….

«ЧТО-ТО ЗАБИВАТЬ Я РАЗУЧИЛСЯ…»

— Молодежный чемпионат мира был важным турниром в вашей карьере. Что больше всего запомнилось?

— В Канаде этот турнир — всегда большой праздник. Мы старались никуда не ходить, концентрироваться на игре. Там хоккей занимает особое место в головах людей. Ко мне и другим ребятам, которые задрафтованы клубами НХЛ, приезжали болельщики этих клубов за автографами, спрашивали, когда приедем.

Но главное — запомнилась работа тренерского штаба. Им как-то удалось нас собрать, хотя мы все играли по разным клубам. Они профессионально подходят к делу. Очень понравилось, что, когда какой-нибудь переломный момент или нерв в игре мы — игроки — начинаем нервничать, паниковать… А тренеры стоят спокойные. И посмотришь на них — они спокойные, а что мы-то нервничаем? И сразу тоже успокаиваешься и собираешься. Они вносили какую-то необыкновенную энергетику.

— В НХЛ хочется силы попробовать?

— Любому хоккеисту хочется. А вот когда — еще не решил. Может в следующем сезоне, а может через какое-то время. Советуюсь по этому вопросу, но решение все равно принимать буду сам.

— Главный тренер молодежной сборной Валерий Брагина сравнил вас с хоккейным Профессором — Игорем Ларионовым…

— Честно говоря, я бегать не люблю. Мне нравится играть в пас, разрывать оборону. Люблю техничный хоккей. Делать такие передачи, которые соперник не ожидает.

— Вы, наверное, даже чаще отдаете партнерам, чем забиваете…

— У меня случай был еще в спортшколе. Меня брали играть за ребят 1996 года рождения, и когда потом опять ставили к 97-му, то я смотрел на всех свысока. Типа, зачем меня обратно, я уже и за старших играю. Таскал сам шайбы, никому не отдавал, один пытался все сделать. Тогда тренер со мной провел разговор, и с тех пор мне больше нравится именно пасы раздавать. Забивать уже разучился! — смеется Михаил. — Последний раз давно уже забрасывал — Васе Кошечкину в игре с «Магниткой».

— Но зато — кому! Самому Кошечкину! Что для вас вызов в олимпийскую сборную?

— Это честь — биться за страну. Большое спасибо за оказанное внимание и доверие. Знаю, что заслуги, которые были в молодежке, они со временем забываются. И здорово, что дают шанс проявить себя. Нужно работать, и тогда есть возможность из молодежной сборной перейти в главную.

— Вам предстоят игры со сборной Латвии. Что можете сказать про эту команду?

— Если честно, то я не помню игр против рижан. Но они неважно закончили сезон. Часть сборной ведь играет в рижском «Динамо». Думаю, они еще лидеров из местных клубов соберут. Звенья наиграны. И, в любом случае, уровень сборной с клубным не сравнится. Тяжело против них играть будет.

— Кто возьмет Кубок Гагарина?

— «Салават Юлаев» … в следующем сезоне!

— Будем ждать! А если в этом сезоне все же?

— Я из Уфы и поэтому к «Ак Барсу» у меня особое отношение с детства. На уровне игры это для меня самый принципиальный соперник. Если мне скажут играть против «Ак Барса» или против СКА, я выберу первое, потому что для меня матч против казанского клуба в дополнительных стимулах не нуждается. Кто победит в этом сезоне — увидим. Ждать осталось совсем недолго….

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Я очень рад за Мишу Воробьева. На чемпионате мира он повторил наш рекорд всех времен по передачам. Это будущее российского хоккея. Может быть, у нас подрастает новый Игорь Ларионов. Голова у Михаила очень светлая. Он невероятно талантлив в плане организации игры. Превзошел мои ожидания. Прибавил в обороне, как мы просили. И очень силен в созидании. Дай бог ему здоровья.