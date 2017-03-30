Невероятный и закономерный успех СКА

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Неудачливый «Локомотив»

Победа СКА в серии с «Локомотивом» без единого поражения — во многом стечение обстоятельств. Не бывает так, чтобы одна команда доминировала на протяжении всей серии, и при этом победила в трех из четырех матчей только в одну шайбу, да еще дважды в овертаймах.

«Локомотив» неспроста выбил из турнирной борьбы во втором раунде московский ЦСКА. Команда Алексея Кудашова сделала это по игре, она была лучше в той серии. Ярославцы производили впечатление команды, готовой остановить и второго (а может, первого) гранда конференции. Вот только немного не вышло.

Каждый матч в плей-офф это отдельная маленькая, а где-то и очень даже большая история. «Локомотив» действительно был готов к сражениям с питерцами и длительными отрезками превосходил команду Олега Знарка по игре, но чего «железнодорожникам» точно не хватило — удачи.

Давайте вспомним. В первом матче СКА сравнял счет по ходу третьего периода, но тут же получил два бодрых гола в свои ворота и оказался на краю локальной пропасти. Одну шайбу хозяевам отыграть удалось, но время таяло, а эквалайзера все не было.

СКА спасся за 10 секунд до финальной сирены после броска Ярно Коскиранты — уже маленькое чудо. Но даже в овертайме «Локомотив» был ближе к победе, проверив одним броском две штанги армейских ворот и пропустив в ответной атаке.

Во втором поединке победа питерцев вроде бы не вызывает сомнений. Крупный счет, отсутствие ярославского штурма в конце… Но даже там можно говорить об участии фортуны — кто мог подумать, что Сергей Плотников, уже два года ничего не показывавший ни в НХЛ, ни в КХЛ, вдруг вот так воспрянет во втором матче серии против своей бывшей команды?

Ну ладно, пусть разговор об удаче во второй игре несколько притянут за уши, но как быть с первым матчем в Ярославле? Павел Красковский забросил сумасшедшую шайбу в конце первого периода, и дальше «Локомотив» вел до 51-й минуты.

И ведь сравняли питерские армейцы счет в большинстве после удаления, заработанного главным тренером соперника!

Сложно сказать наверняка, специально Алексей Кудашов выбросил бутылку на лед, или она действительно вырвалась из его руки случайно. Похоже, что специалист не лукавил, когда говорил о некоем случае. Агрессивное эмоциональное движение рукой с бутылкой было, но вряд ли тренер собирался бросать ее на лед, прекрасно осознавая последствия.

Однако это случилось, и удаление было выписано справедливо. И именно оно привело к восстановлению равновесия, а в овертайме снова забросил СКА.

Да даже в последнем матче моментов у «Локомотива» было ничуть не меньше, чем у соперника, но именно питерцы лучше воспользовались своими шансами, а потом выстояли под мощным прессом «железнодорожных» атак в третьем периоде.

Заслуга СКА

С другой стороны, когда везение сопутствует одной и той же команде раз за разом, нельзя не отметить закономерность.

Как бы это не звучало банально, СКА повезло, потому что он «вез». Команда набрала отличный ход в предыдущих раундах, проиграв за две серии с «Витязем» и «Динамо» лишь одну встречу, зарядилась уверенностью и во много на этой уверенности прошла все противостояние с «Локомотивом».

В трех из четырех матчей серии подопечные Знарка уступали в счете, но всякий раз продолжали играть как ни в чем ни бывало, даже когда было очень трудно, и это заканчивалось тем, что чаша весов склонялась на их сторону.

СКА показал себя в этом плей-офф настоящей машиной, и это тот случай, когда данное слово употреблено в положительном смысле.

Можно сколько угодно говорить о составе и финансовых возможностях самого богатого клуба КХЛ, но сколько спорт знает примеров, когда все это не работало? В нынешнем СКА все иначе.

Сбалансированность «армии»

Впрочем, без разговора о составе армейцев тоже не получится обойтись. Мало кому удалось бы не заметить потери таких хоккеистов, как Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Хотя у кого вообще есть такие хоккеисты?

А вот команда Знарка действительно смогла абсолютно безболезненно обойтись без своих лидеров.

Очень важным фактором в успехах команды из Северной столицы стало участие в голевых комбинациях всех четырех звеньев.

Основную нагрузку взяли на себя, конечно, тройки Вадима Шипачева и заменявшего Дацюка Коскиранты. Да, Шиапчев с Евгением Дадоновым и Никитой Гусевым сотворили множество голов, да, Илья Ковальчук не без успеха расстреливал ворота Александра Судницина, но усилий только двух троек не хватило бы.

О подвигах Плотникова во втором матче уже было сказано, но там блистали и его партнеры по третьему звену. Николай Прохоркин, например, выступил в качестве ассистента в обоих голах Сергея, а еще забросил сам.

Ну, а победный гол в третьем матче забил не кто иной, как Александр Барабанов. Юный воспитанник СКА отличился в овертайме, хладнокровно обкатив Судницина и прервав 37-матчевую серию без заброшенных шайб!

Восток — Запад

Финальная серия Восточной конференции в этом году удивительно похожа на Западную. В противостоянии магнитогорского «Металлурга» с казанским «Ак Барсом» мы видим такую же упорную борьбу андердога с фаворитом.

И точно так же, как в серии СКА и «Локомотива», побеждает здесь пока только клуб-фаворит. Гол «Магнитка» не играет очевидно сильнее «Ак Барса», а временами казанцы находят ресурсы, чтобы смотреться не просто на равных, но даже сильнее, но….

Отличием этой серии от Западной является роль личностей. Первое звено «Металлурга» выглядит просто неудержимым. Сергей Мозякин и особенно Данис Зарипов творят что-то невероятное, и именно поэтому «Ак Барс» уступает уже со счетом 0−3.

Сможет ли команда Зинэтулы Билялетдинова задержаться в Кубке Гагарина дольше, чем это вышло у «Локомотива», или уже совсем скоро начнется финальное противостояние СКА и «Магнитки»? Возможно, ответ мы узнаем уже 30 марта.