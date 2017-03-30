Профессор в средней школе. Каковы перспективы Захаркина в «Югре»?

Большую часть своей тренерской карьеры Игорь Захаркин работал помощником Вячеслава Быкова. Этот тандем успешно работал как в сборной России, так и в клубах КХЛ, но в последние два года дороги двух соратников разошлись: Захаркин начал сольную карьеру, а Быков взял очередную паузу и отдыхает от большого хоккея в Швейцарии.



После двух лет в «Салавате» Захаркин покинул уфимский клуб, и казалось, что Игорь Владимирович либо возьмёт паузу, следуя примеру Быкова, либо возглавит клуб с большими амбициями, ищущий главного тренера, тем более что сейчас выбор таковых как никогда велик. Но Захаркин удивил и стал наставником ханты-мансийской «Югры». Тренер, получивший в хоккейном мире прозвище Профессор, будет работать в клубе, который, пользуясь школьно-университетской терминологией, можно назвать средней школой. Почему специалист с таким послужным списком согласился возглавить команду, на первый взгляд, не соответствующую его уровню?

Новый вызов Захаркина

Наверняка главной причиной стало огромное желание Захаркина работать. «Югра» первой вышла на тренера с конкретным предложением, и тот моментально согласился, потому что вновь получил возможность заниматься любимым делом. Игорь Владимирович и раньше не любил долго сидеть без работы: когда Быков после триумфа со СКА предпочёл пропасть с радаров, Захаркин стал тренером-консультантом в Уфе. Вот и сейчас своим решением наставник показывает, что для него главное — оставаться в хоккее и работать, при этом не так важно, где и в какой должности.

Согласие на переход в Ханты-Мансийск говорит о том, что Захаркин — весьма неприхотливый тренер. Впрочем, разве мы не знали об этом? После чемпионства с «Салаватом Юлаевым» в 2011 году Вячеслав Быков привычно ушёл в тень, а Игорь Захаркин стал главным тренером сборной Польши. После такого экзотического опыта работа Захаркина в «Югре» уже не должна казаться чем-то экстраординарным.



Наконец, северный клуб подходит для Захаркина ещё по некоторым важным критериям. Во-первых, в «Югре» специалист сможет по-настоящему почувствовать вкус самостоятельной работы. В тандеме с Быковым Захаркин всегда находился за спиной Вячеслава Аркадьевича, а будучи главным тренером в «Салавате», он вынужден был прислушиваться ко мнению генерального менеджера Леонида Вайсфельда. В Ханты-Мансийске Захаркин однозначно будет фигурой номер один, и вряд ли хоть одно решение будет принято без его ведома.



Во-вторых, работа с «Югрой» — прекрасная возможность начать всё с нуля. В «Салавате» у Захаркина всё сложилось не так удачно, и, возможно, для него будет лучше поработать в клубе без больших целей и амбиций, чтобы затем, набравшись опыта, вернуться в пул наставников топ-клубов. Да, как это ни странно, именно опыта работы главным тренером в КХЛ не хватает Захаркину, чтобы увереннее вести команду по длинной дистанции сезона, не допуская затяжных спадов, а к плей-офф подходить в идеальных кондициях. «Югра» — отличная возможность, чтобы накопить такой опыт, не испытывая давления со стороны руководства или требовательных болельщиков.

Захаркин повысит интерес к клубу

Понятно, что для клуба из Ханты-Мансийска привлечение главным тренером такого известного специалиста — огромный шаг вперёд, и на бумаге перспективы «Югры» в будущем сезоне выглядят многообещающими. По крайней мере, можно сказать точно, что фигура Захаркина должна вернуть зрителя на матчи команды. На заре своего выступления в КХЛ, когда «Югра» два года подряд уверенно выходила в плей-офф, трибуны в Ханты-Мансийске заполнялись, и клуб был интересен в регионе. Сейчас всё это должно вернуться, и даже не столько из-за результатов команды, сколько из любопытства — ведь не каждый сезон «Югру» возглавляет двукратный обладатель кубка Гагарина и чемпион мира.

Если возрастёт интерес к клубу и о нём будут чаще говорить в прессе, то решится и главный на сегодня вопрос: «Югра» останется в КХЛ. Да, ходят разговоры об урезании количества клубов лиги, и ханты-мансийцы — одни из главных кандидатов на сокращение. Основными причинами называют низкую посещаемость и угасающий интерес к команде. Назначение главным тренером Игоря Захаркина может в лучшую сторону изменить эти параметры и посодействовать сохранению «Югрой» прописки в высшем обществе нашего хоккея.

На что сможет рассчитывать «Югра»?

Но оставить «Югру» в КХЛ — это полдела, надо ещё и сделать клуб интересным и конкурентоспособным. Нет сомнения, что Захаркин приехал в Ханты-Мансийск именно с этой миссией, потому что трудно представить такого тренера в серой и безликой команде. Понятно, что на новом месте работы этот специалист вряд ли станет менять свой стиль, а значит, в следующем сезоне мы должны увидеть атакующую, немного беспечную команду, которая будет делать на льду шоу, а не выполнять тяжёлую работу. По крайней мере, таким был при Захаркине «Салават».

Но потянет ли состав ханты-мансийцев требования нового тренера? Наследство Захаркину досталось не такое уж богатое, но кое-что всё-таки есть. Например, новому главному «Югры» должно приглянуться сочетание Евгений Лапенков — Денис Горбунов — Павел Варфоломеев, показывавшее порой в прошлом сезоне весьма симпатичную игру и прекрасное взаимопонимание. Наверняка Захаркину понравится и Артём Булянский — один из самых технически оснащённых хоккеистов в КХЛ. У большинства из этих игроков заканчивается контракт с командой, и, возможно, главному тренеру удастся оставить их в «Югре». Зато точно рассчитывать в следующем сезоне Захаркин может на Антона Курьянова и Константина Панова. У опытных хоккеистов, которые могут стать проводниками идей тренера в раздевалке, ещё год контракта с клубом.

Впрочем, этого очень мало. Игорь Захаркин привык работать с куда более разнообразным и качественным материалом, и в Ханты-Мансийске ему явно придётся поумерить аппетиты. Но Игорь Владимирович наверняка понимал, куда он идёт, и, возможно, его интерес состоит в том, чтобы попробовать добиться успеха, не располагая звёздным составом.



Но без приобретений не обойтись, и вновь фигура главного тренера может существенно помочь ханты-мансийцам на трансферном рынке. Игорь Захаркин имеет репутацию адекватного, интеллигентного, понимающего наставника. Кроме того, тренерская философия этого специалиста предполагает творческий подход, который любят многие хоккеисты. Несомненно, Захаркин — тот тренер, в команду которого пойдут с удовольствием, несмотря на суровый северный климат Ханты-Мансийска и не самый высокий статус команды. Поэтому состав «Югры» в будущем сезоне вполне могут пополнить интересные российские хоккеисты.

Клубу нужны легионеры