Андрей Скабелка: У «Авангарда» серьезные цели и задачи. Именно это мне и нужно

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ГОТОВ К СЕРЬЕЗНОМУ ДАВЛЕНИЮ

— Когда точно стало понятно, что вы возглавите «Авангард»?

— (Смеется). Вчера, когда объявили. Переговоры не были долгими. Просто руководству «Авангарда» нужно было время для принятия решения.

— Договор 2 года плюс 1 — ваши условия, или их предложило руководство?

— Скорее, обоюдное желание. Больших разногласий по срокам контракта не было.

— У многих игроков омичей заканчиваются контракты. Команду ждет серьезное обновление. Когда приступите к формированию состава?

— Завтра встречаюсь в Москве с руководителями и в субботу вылетаю в Омск.

— Омск известен своими высокими ожиданиями к результатам «Авангарда». Готовы к давлению?

— Да. Готов. Это серьезный вызов. У клуба отличная инфраструктура, серьезные цели и задачи. Здесь все предельно ясно. Наверное, именно этого мне и хочется.

— Есть ли уже какие-то задумки по приглашению определенных игроков, в том числе и на легионерские вакансии?

— Нет, пока нужно со всем ознакомиться, понять, что к чему, и после уже принимать решения. Есть задумки по формированию тренерского штаба, но пока я их не буду озвучивать.

ЛИДЕРАМ «СИБИРИ» НЕ ХВАТИЛО СТАБИЛЬНОСТИ

— Какое сейчас испытываете чувство? Опустошение после неудачного сезона или радостное волнение от вступления на новую должность?

— Время отдохнуть, переварить случившееся у меня было. Сначала было не столько опустошение, сколько разочарование от того, что не удалось попасть в плей-офф с «Сибирью». Сейчас есть только желание работать, покорять новые вершины.

— После того, как эмоции уже улеглись, можете назвать основную причину, почему сезон сложился неудачно?

— Единой причины нет. Их несколько. На первом месте, это, конечно же, потеря вратаря Салака (Александр Салак выбыл в октябре из-за разрыва крестообразных связок коленного сустава. — Прим. «СЭ»). Это основной и очень серьезный момент. Вратарский фактор у нас был основополагающим в успешной игре. И Коскинен, и Салак — ребята, дающие возможность нападающими и защитником право на ошибку.

— Как в целом можете оценить период работы с «Сибирью»?

— Это был неплохой период. Нам удалось привлечь болельщиков, которые заполняли трибуны. Под руководством нашего тренерского штаба прогрессировало большое количество игроков. Каждый год ребята уходили в ведущие клубы, и мы не могли их удержать, дорастали до уровня национальной сборной. В последнем сезоне не хватило и этого. Хотя мы и набрали одинаковое количество очков с «Куньлунем». Вообще, сезон был непростой. Было большое количество травм у ведущих игроков.

Весь сезон в итоге провели очень неровно. Шаг вперед — два назад. Не хватало стабильности ребятам, которые вышли на уровень лидеров. Наверное, они еще не совсем оказались к этому готовы. Не смогли выдерживать постоянный уровень напряжения. Были и хорошие матчи, и провальные, к сожалению, тоже.

НЕ УГАДАЛИ С ЛЕГИОНЕРАМИ

— Есть информация, что вы в какой-то момент потеряли контакт с командой.

— Нет, это не так. У нас были обычные рабочие отношения. Были и трения, но это же мужской коллектив. Они время от времени возникали на протяжении всего моего цикла работы. Нельзя говорить, что именно сейчас они стали причиной неудачного выступления. Скажу больше, в предыдущие два года были моменты и посложнее, чем в этом, но нам удавалось из них выходить, решать их вместе. Сейчас команда у нас была повзрослее.

Думаю, еще один немаловажный момент — не совсем угадали с легионерами. Ребят, которые бы отвечали высоким требованиям, найти так и не удалось. Таких, как Энлунд, Коскиранта или Херсли: они были настоящими лидерами. Не могу сказать ничего плохого про Кемппайнена. Он честно и очень кропотливо делал свою работу. Но все равно от легионеров привыкли ждать голов, лидерских действий. Но этого не было. Ближе к концу сезона чуть удалось оживить второе звено с приходом Егора Миловзорова. Получилось звено Миловзоров — Окулов — Бойчак.

— Может быть, причиной невнятной игры легионеров стало то, что зарплату выплачивали с большими опозданиями?

— Не хотел бы на этом заострять внимание, потому что это было на протяжении всех трех лет. Это же случилось не внезапно, и люди, кто приходил в команду — и российские игроки, и иностранцы, знали об этой проблеме и были готовы к ней.

— В настоящее время в КХЛ небезуспешно работают сразу три белорусских специалиста — вы, Александр Андриевский в «Адмирале» и Эдуард Занковец в «Барысе». Получается, в Белоруссии сильная тренерская школа?

— Андриевский и Занковец — сильные специалисты. Саша Андриевский — мой друг. С Эдиком я тоже долго играл. У него вообще очень богатый опыт. Он долгое время работал с Барри Смитом в сильной команде, в Омске с Раймо Сумманеном, возглавлял сборную Беларуси, был скаутом в системе «Чикаго».

— Будете с ним советоваться о нюансах работы в Омске?