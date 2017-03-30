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30 марта 2017, 14:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Витязь» продлил контракты с пятью хоккеистами

МОСКВА, 30 марта./ТАСС/. Подольский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» продлил контракты с пятью игроками. Об этом журналистам сообщил президент клуба Михаил Головков.

«На данный момент мы продлили контракты с защитниками Алексеем Семеновым, Евгений Катичевым, Игорем Головковым и Павлом Лукиным, а также форвардом Артемом Швецом-Роговым. Защитник Якуб Ержабек и форвард Марио Кемпе ждут предложений из Национальной хоккейной лиги. Голкипер Харри Сятери является ограниченно свободным агентом, ведем с ним переговоры», — сказал Головков.

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о поиске замены форварду Миро Аалтонену, который по завершении контракта (30 апреля) уедет в клуб НХЛ «Торонто».

«Как только Аалтонен и его агент уведомили нас о том, что для них приоритет — играть в НХЛ, мы сразу начали поиски игроков на его место. Преждевременно сейчас что-то говорить, пока не подписано соглашение. Работа ведется во всех направлениях — как по защитникам, так и по нападающим», — сказал Варицкий.

В нынешнем сезоне «Витязь» занял седьмое место в регулярном чемпионате и впервые в истории пробился в плей- офф, где уступил в серии 1/8 финала санкт-петербургскому СКА (0−4).

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