«Витязь» продлил контракты с пятью хоккеистами
МОСКВА, 30 марта./ТАСС/. Подольский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» продлил контракты с пятью игроками. Об этом журналистам сообщил президент клуба Михаил Головков.
«На данный момент мы продлили контракты с защитниками Алексеем Семеновым, Евгений Катичевым, Игорем Головковым и Павлом Лукиным, а также форвардом Артемом
Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о поиске замены форварду Миро Аалтонену, который по завершении контракта (30 апреля) уедет в клуб НХЛ «Торонто».
«Как только Аалтонен и его агент уведомили нас о том, что для них приоритет — играть в НХЛ, мы сразу начали поиски игроков на его место. Преждевременно сейчас
В нынешнем сезоне «Витязь» занял седьмое место в регулярном чемпионате и впервые в истории пробился в плей- офф, где уступил в серии 1/8 финала
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter