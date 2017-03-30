Президент: ХК «Витязь» подпишет контракт на один сезон с капитаном команды Семеновым
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Витязь» подпишет новый контракт на один сезон с капитаном команды Алексеем Семеновым, сообщил президент подмосковного клуба Михаил Головков.
Семенов выступает в «Витязе» с 2014 года с перерывом на сезон-2015/16, который он провел в «Сочи». 35-летний защитник набрал 16 очков (2 гола и 14 результативных передач) в 58 матчах сезона-2016/17.
«Новый контракт “Витязя” с Алексеем Семеновым будет рассчитан на один сезон», — сказал Головков журналистам.
«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в
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