Президент: ХК «Витязь» подпишет контракт на один сезон с капитаном команды Семеновым

Семенов выступает в «Витязе» с 2014 года с перерывом на сезон-2015/16, который он провел в «Сочи». 35-летний защитник набрал 16 очков (2 гола и 14 результативных передач) в 58 матчах сезона-2016/17.

«Новый контракт “Витязя” с Алексеем Семеновым будет рассчитан на один сезон», — сказал Головков журналистам.