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30 марта 2017, 12:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Президент: ХК «Витязь» подпишет контракт на один сезон с капитаном команды Семеновым

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Витязь» подпишет новый контракт на один сезон с капитаном команды Алексеем Семеновым, сообщил президент подмосковного клуба Михаил Головков.

Семенов выступает в «Витязе» с 2014 года с перерывом на сезон-2015/16, который он провел в «Сочи». 35-летний защитник набрал 16 очков (2 гола и 14 результативных передач) в 58 матчах сезона-2016/17.

«Новый контракт “Витязя” с Алексеем Семеновым будет рассчитан на один сезон», — сказал Головков журналистам.

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 в серии уступил петербургскому СКА.

Витязь
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Головков: Задача Белова — вывести ХК «Витязь» во 2-й раунд плей-офф в сезоне-17/18

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главному тренеру «Витязя» Валерию Белову поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф КХЛ в сезоне-2017/18, заявил президент подмосковного клуба Михаил Головков.
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