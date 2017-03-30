Во вторник агентство «Р-Спорт» сообщило о том, что с Беловым будет подписано новое двухлетнее соглашение. «Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 в серии уступил петербургскому СКА.

«Сомнений в вопросе продолжения сотрудничества с Беловым, как вы понимаете, не было никаких. Понятно, что теперь стоит задача развить успех. Мы уже все обсудили, поставили задачу не только попасть в плей-офф, но и проходить первый раунд, это необходимо делать», — сказал Головков журналистам.

«Да, команду покинул финский форвард Миро Аалтонен, мы благодарны ему за работу и желаем закрепиться в составе “Торонто” в следующем сезоне. Но хочу заверить, что “Витязь” не станет слабее», — добавил Головков.