Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29254507/
30 марта 2017, 12:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Головков: Задача Белова — вывести ХК «Витязь» во 2-й раунд плей-офф в сезоне-17/18

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главному тренеру «Витязя» Валерию Белову поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф КХЛ в сезоне-2017/18, заявил президент подмосковного клуба Михаил Головков.

Во вторник агентство «Р-Спорт» сообщило о том, что с Беловым будет подписано новое двухлетнее соглашение. «Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 в серии уступил петербургскому СКА.

«Сомнений в вопросе продолжения сотрудничества с Беловым, как вы понимаете, не было никаких. Понятно, что теперь стоит задача развить успех. Мы уже все обсудили, поставили задачу не только попасть в плей-офф, но и проходить первый раунд, это необходимо делать», — сказал Головков журналистам.

«Да, команду покинул финский форвард Миро Аалтонен, мы благодарны ему за работу и желаем закрепиться в составе “Торонто” в следующем сезоне. Но хочу заверить, что “Витязь” не станет слабее», — добавил Головков.

Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Тренер Белов продлил контракт с клубом КХЛ «Витязь» на два года

Тренер Белов продлил контракт с клубом КХЛ «Витязь» на два года

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов подписал новый двухлетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Церемония подписания соглашения прошла в четверг в Москве.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США