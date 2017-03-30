Головков: Задача Белова — вывести ХК «Витязь» во 2-й раунд плей-офф в сезоне-17/18
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Главному тренеру «Витязя» Валерию Белову поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф КХЛ в сезоне-2017/18, заявил президент подмосковного клуба Михаил Головков.
Во вторник агентство «Р-Спорт» сообщило о том, что с Беловым будет подписано новое двухлетнее соглашение. «Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в
«Сомнений в вопросе продолжения сотрудничества с Беловым, как вы понимаете, не было никаких. Понятно, что теперь стоит задача развить успех. Мы уже все обсудили, поставили задачу не только попасть в
«Да, команду покинул финский форвард Миро Аалтонен, мы благодарны ему за работу и желаем закрепиться в составе “Торонто” в следующем сезоне. Но хочу заверить, что “Витязь” не станет слабее», — добавил Головков.
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