Тренер Белов продлил контракт с клубом КХЛ «Витязь» на два года

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Белов возглавил «Витязь» в 2016 году. Под его руководством команда в нынешнем сезоне заняла седьмое место в регулярном чемпионате и впервые в истории пробилась в плей-офф, где уступила в серии 1/8 финала санкт- петербургскому СКА со счетом 0−4.