Тренер Белов продлил контракт с клубом КХЛ «Витязь» на два года
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов подписал новый двухлетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Церемония подписания соглашения прошла в четверг в Москве.
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Белов возглавил «Витязь» в 2016 году. Под его руководством команда в нынешнем сезоне заняла седьмое место в регулярном чемпионате и впервые в истории пробилась в
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