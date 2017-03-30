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30 марта 2017, 12:20 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер Белов продлил контракт с клубом КХЛ «Витязь» на два года

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов подписал новый двухлетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Церемония подписания соглашения прошла в четверг в Москве.

Спецаилист возглавил Витязь в 2016 году. Увеличить
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Белов возглавил «Витязь» в 2016 году. Под его руководством команда в нынешнем сезоне заняла седьмое место в регулярном чемпионате и впервые в истории пробилась в плей-офф, где уступила в серии 1/8 финала санкт- петербургскому СКА со счетом 0−4.

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Головков: Задача Белова — вывести ХК «Витязь» во 2-й раунд плей-офф в сезоне-17/18

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Главному тренеру «Витязя» Валерию Белову поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф КХЛ в сезоне-2017/18, заявил президент подмосковного клуба Михаил Головков.
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