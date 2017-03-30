Когда на официальном сайте «Авангарда» появилась новость о том, что с Андреем Скабелкой подписан долгосрочный контракт, невольно захотелось ухмыльнуться. Нет, кандидатура для омского клуба что надо. Смущает, учитывая репутацию «Авангарда», формулировка «долгосрочный». На самом деле, соглашение со Скабелкой подписано по схеме «2+1». Нормальный и вполне реалистичный срок, но только не для хоккейного Омска, в истории которого тренеров увольняли в разгар предсезонных турниров, между матчами плей-офф и прямо в перерывах. Последним, кто отработал с «Авангардом» больше двух сезонов подряд, был покойный ныне Валерий Белоусов. А было это ещё во времена, когда Континентальная хоккейная лига находилась в проекте, домашние матчи «ястребы» проводили в ССК им. Блинова, а спонсором сибиряков был не «Газпром», а «Сибнефть». Другими словами, в другой жизни.



Скабелка для «Авангарда» — фигура ни в коем случае не спонтанная. Вполне могло случиться так, что и прошлый сезон омичи провели бы под его руководством. Для Владимира Шалаева его кандидатура шла под первым номером, но белорусский специалист решил остаться в Новосибирске. Тогда Кирилл Фастовский сумел удержать в команде всех лидеров, что убедило Скабелку в том, что большие задачи он может решать с «Сибирью», и для этого вовсе не обязательно переезжать в соседний Омск. Эта ставка в итоге не сыграла, и на то есть масса причин, а в «Авангарде» после долгих раздумий решили оставить Евгения Корноухова, что также вскоре было признано ошибкой. Отсюда и возникла кандидатура Фёдора Канарейкина, которая изначально была временной. Омск ждал Скабелку.



«Авангард» не был единственным претендентом на самого успешного тренера в истории «Сибири». В конце февраля на Скабелку выходил Леонид Вайсфельд, уже тогда подыскивающий замену Игорю Захаркину. Существовал вариант, при котором он возглавит «Локомотив». В бытность игроком Скабелка не только выигрывал с Ярославлем чемпионство, но и какое-то время даже исполнял обязанности капитана местной команды. Но такое развитие событий было возможно только при условии увольнения или добровольного ухода Алексея Кудашова. Выбив из плей-офф ЦСКА, наставник «железнодорожников» заработал себе иммунитет, а на финальной пресс-конференции сезона заявил, что хочет остаться в команде. Скабелка же отправился туда, где в нём были больше всего заинтересованы.

В последние дни поползли слухи о том, что новым рулевым «Авангарда» может стать вовсе не Скабелка, а Дмитрий Квартальнов. Якобы решение ЦСКА отправить главного тренера в отставку побудило высшее руководство омского клуба резко поменять планы. Так ли это на самом деле или это всего лишь информационные вбросы, нам остаётся только гадать. Конечно, дыма без огня не бывает, но есть один нюанс: на момент появления слухов о приходе Квартальнова со Скабелкой не просто была достигнута договорённость, а уже подписан контракт. Представить, что владельцы (именно владельцы, а не Шалаевы) всё переиграют, наплевав на подписанные документы, довольно сложно. Это был бы опасный прецедент, который мог бы повлечь за собой непредсказуемые последствия. Да и ради чего идти на такие репутационные и финансовые жертвы? Квартальнов, как показала его работа в ЦСКА, тренер не слишком гибкий и упирающийся во вполне осязаемый потолок.



Сравнивая Скабелку и Квартальнова, что уже было, когда один сменил другого на посту главного тренера «Сибири», между ними можно провести немало параллелей. Общего между этими специалистами действительно больше, чем различий. Прежде всего взгляды на хоккей. И у того, и у другого есть скелеты в шкафу, которые при случае могут достать болельщики «Авангарда». Квартальнов отдавал серию с 0−3 и проигрывал финал, а Скабелка не смог вывести свою команду в плей-офф. Экс-наставник ЦСКА с трудом вписывал в свою модель креативных игроков, а бывший тренер «Сибири» закрепощал молодых лидеров чрезмерным давлением. Недостатки есть у всех, стоит лишь покопаться. А вот что отличает Скабелку и Квартальнова, так это мотивация. Тренер, на которого в итоге сделали ставку в Омске, ещё не работал с большим клубом, и это скорее плюс, чем минус. Желание расти вместе с командой и личные амбиции порой гораздо важнее, чем пресловутый опыт работы со звёздами.

Собственно, жажда нового вызова — это основная причина, почему Скабелка покинул «Сибирь» за год до истечения срока контракта. Андрей Владимирович тренер амбициозный, самолюбивый. Сможет ли он реализовать свои амбиции в Омске? «Авангард», несомненно, обладает большими возможностями, чем «Сибирь», но топ-клубом он считается скорее по инерции. Мало того что омичи уже пять лет не могут преодолеть второй раунд плей-офф, так ещё и в борьбе за свободных агентов вчистую проигрывают конкуренцию западным олигархам. То, что «Авангард» не способен финансово доминировать в лиге, может помешать провести столь необходимую перестройку, которую в своё время затеял в Нижнем Новгороде Петерис Скудра. При этом работать в условиях ограниченного бюджета Скабелке не привыкать. В этом смысле он тоже больше подходит сегодняшнему «Авангарду», чем Квартальнов, который за последние три года привык орудовать шестью пятёрками. У Омска нынче нет даже своего фарм-клуба.



Чего ждать от пришествия Скабелки в Омск? Прежде всего при нём «Авангард» должен обрести собственное лицо, которого не было при Фёдоре Канарейкине. Кому-то хоккей Скабелки может не понравиться. Особенно ностальгирующие болельщики «Авангарда» будут даже плеваться при виде схематичного стиля, который максимально далёк от белоусовского хоккея, на котором выросли многие омичи. Но время ли сейчас думать о кружевах? Скабелка призван навести порядок к команде, выстроить систему, которая успешно работала в другом сибирском городе. Новый главный тренер «ястребов» понимает, чего хочет, и знает, как этого добиться. Омску, мечущемуся в последние годы из угла в угол, этого ох как не хватало.



Помогать Скабелке в «Авангарде» будет омич Сергей Бердников, ради этой работы покинувший Новокузнецк, где занимал должность главного тренера «Металлурга». С вратарями, скорее всего, будет заниматься Николай Мишин — человек, воспитавший Илью Сорокина и Ивана Налимова. Ещё одним ассистентом Скабелки станет его соотечественник Владимир Копать — автор легендарного гола в ворота Томми Сало в четвертьфинале Солт-Лейк-Сити. Последнее время Копать трудился в тренерском штабе белорусской «молодёжки». По плану от прошлого тренерского штаба должен был остаться Дмитрий Рябыкин, но он решил перебраться в столицу, приняв предложение «Спартака». Но куда важнее того, кто станет помощниками Скабелки, готовность омского менеджмента резать по живому, если этого потребует главный тренер.