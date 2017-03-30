Скабелка — последняя надежда Омска? «Авангард» ставит на систему
Несмотря на слухи о приходе Дмитрия Квартальнова, главным тренером «Авангарда» стал Андрей Скабелка. Почему он последняя надежда Омска?
Когда на официальном сайте «Авангарда» появилась новость о том, что с Андреем Скабелкой подписан долгосрочный контракт, невольно захотелось ухмыльнуться. Нет, кандидатура для омского клуба что надо. Смущает, учитывая репутацию «Авангарда», формулировка «долгосрочный». На самом деле, соглашение со Скабелкой подписано по схеме «2+1». Нормальный и вполне реалистичный срок, но только не для хоккейного Омска, в истории которого тренеров увольняли в разгар предсезонных турниров, между матчами
Скабелка для «Авангарда» — фигура ни в коем случае не спонтанная. Вполне могло случиться так, что и прошлый сезон омичи провели бы под его руководством. Для Владимира Шалаева его кандидатура шла под первым номером, но белорусский специалист решил остаться в Новосибирске. Тогда Кирилл Фастовский сумел удержать в команде всех лидеров, что убедило Скабелку в том, что большие задачи он может решать с «Сибирью», и для этого вовсе не обязательно переезжать в соседний Омск. Эта ставка в итоге не сыграла, и на то есть масса причин, а в «Авангарде» после долгих раздумий решили оставить Евгения Корноухова, что также вскоре было признано ошибкой. Отсюда и возникла кандидатура Фёдора Канарейкина, которая изначально была временной. Омск ждал Скабелку.
«Авангард» не был единственным претендентом на самого успешного тренера в истории «Сибири». В конце февраля на Скабелку выходил Леонид Вайсфельд, уже тогда подыскивающий замену Игорю Захаркину. Существовал вариант, при котором он возглавит «Локомотив». В бытность игроком Скабелка не только выигрывал с Ярославлем чемпионство, но и
В последние дни поползли слухи о том, что новым рулевым «Авангарда» может стать вовсе не Скабелка, а Дмитрий Квартальнов. Якобы решение ЦСКА отправить главного тренера в отставку побудило высшее руководство омского клуба резко поменять планы. Так ли это на самом деле или это всего лишь информационные вбросы, нам остаётся только гадать. Конечно, дыма без огня не бывает, но есть один нюанс: на момент появления слухов о приходе Квартальнова со Скабелкой не просто была достигнута договорённость, а уже подписан контракт. Представить, что владельцы (именно владельцы, а не Шалаевы) всё переиграют, наплевав на подписанные документы, довольно сложно. Это был бы опасный прецедент, который мог бы повлечь за собой непредсказуемые последствия. Да и ради чего идти на такие репутационные и финансовые жертвы? Квартальнов, как показала его работа в ЦСКА, тренер не слишком гибкий и упирающийся во вполне осязаемый потолок.
Сравнивая Скабелку и Квартальнова, что уже было, когда один сменил другого на посту главного тренера «Сибири», между ними можно провести немало параллелей. Общего между этими специалистами действительно больше, чем различий. Прежде всего взгляды на хоккей. И у того, и у другого есть скелеты в шкафу, которые при случае могут достать болельщики «Авангарда». Квартальнов отдавал серию с 0−3 и проигрывал финал, а Скабелка не смог вывести свою команду в
Собственно, жажда нового вызова — это основная причина, почему Скабелка покинул «Сибирь» за год до истечения срока контракта. Андрей Владимирович тренер амбициозный, самолюбивый. Сможет ли он реализовать свои амбиции в Омске? «Авангард», несомненно, обладает большими возможностями, чем «Сибирь», но
Чего ждать от пришествия Скабелки в Омск? Прежде всего при нём «Авангард» должен обрести собственное лицо, которого не было при Фёдоре Канарейкине.
Помогать Скабелке в «Авангарде» будет омич Сергей Бердников, ради этой работы покинувший Новокузнецк, где занимал должность главного тренера «Металлурга». С вратарями, скорее всего, будет заниматься Николай Мишин — человек, воспитавший Илью Сорокина и Ивана Налимова. Ещё одним ассистентом Скабелки станет его соотечественник Владимир Копать — автор легендарного гола в ворота Томми Сало в четвертьфинале
Рано говорить, каким будет состав «Авангарда» при Скабелке. С большой долей вероятности покинут команду чехи Владимир Соботка и Доминик Фурх, чьи взоры обращены в сторону НХЛ. Туда же может отправиться и Антон Бурдасов — форвард, в котором заинтересован новый главный тренер. Ещё один вариант, имеющийся у Бурдасова, — возвращение в СКА, но в таком случае «Авангард» может получить за него пару игроков, вокруг которых можно строить новую команду. По нашей информации, предложение из Казани уже получил Илья Зубов, который был одним из лучших игроков «ястребов» в минувшем
Скабелка для «Авангарда» — это ещё и попытка
Все те годы, что «Авангард» топтался на месте, мечтая о финале конференции, командой руководили самые разные тренеры: русские и иностранцы, молодые специалисты и ветераны цеха. Кажется, что омские боссы перебирали даже не личности, а типажи. Раймо Сумманен — эдакий духовный лидер, любимец фанатов. Евгений Корноухов — доморощенный тренер, специалист по работе с молодёжью. Но всё мимо, всё в молоко. Возможно, что Скабелка — это последняя надежда хоккейного Омска на то, что
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