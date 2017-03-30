Хоккеисты «Авангарда» Бут, Григорьев и Никитин покинут команду
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Три хоккеиста омского «Авангарда» защитники Михаил Григорьев и Никита Никитин, а также нападающий Дэвид Бут покинут сибирский клуб по истечению контракта, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
«Авангард» вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 2−4. Американец Бут провел в чемпионате и
Срок действия контрактов с «Авангардом» у этих трех хоккеистов истекает 30 апреля. По информации источника агентства, руководство клуба не собирается их продлевать и будет искать им замену. Данное решение было согласовано с новым главным тренером команды Андреем Скабелкой.
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