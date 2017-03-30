Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29253795/
30 марта 2017, 11:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Авангарда» Бут, Григорьев и Никитин покинут команду

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Три хоккеиста омского «Авангарда» защитники Михаил Григорьев и Никита Никитин, а также нападающий Дэвид Бут покинут сибирский клуб по истечению контракта, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

«Авангард» вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 2−4. Американец Бут провел в чемпионате и плей-офф КХЛ 31 матч, набрав 11 (6+5) очков. Вернувшийся из-за океана Никитин сыграл в КХЛ 51 встречу, набрал 7 (3+4) очка при коэффициенте полезности «+1». В активе Григорьева, перешедшего по ходу сезона из владивостокского «Адмирала», 25 матчей, 3 (1+2) очка и «-2».

Срок действия контрактов с «Авангардом» у этих трех хоккеистов истекает 30 апреля. По информации источника агентства, руководство клуба не собирается их продлевать и будет искать им замену. Данное решение было согласовано с новым главным тренером команды Андреем Скабелкой.

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США