Хоккеисты «Авангарда» Бут, Григорьев и Никитин покинут команду

«Авангард» вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 2−4. Американец Бут провел в чемпионате и плей-офф КХЛ 31 матч, набрав 11 (6+5) очков. Вернувшийся из-за океана Никитин сыграл в КХЛ 51 встречу, набрал 7 (3+4) очка при коэффициенте полезности «+1». В активе Григорьева, перешедшего по ходу сезона из владивостокского «Адмирала», 25 матчей, 3 (1+2) очка и «-2».

Срок действия контрактов с «Авангардом» у этих трех хоккеистов истекает 30 апреля. По информации источника агентства, руководство клуба не собирается их продлевать и будет искать им замену. Данное решение было согласовано с новым главным тренером команды Андреем Скабелкой.