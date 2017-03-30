Прощаемся с Билялетдиновым?

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Сегодня «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова может попрощаться с сезоном. «Магнитка» ведет в серии 3−0. Третий матч команда Ильи Воробьева вытащила благодаря своей супертройке Зарипов — Коварж — Мозякин.

Гол капитана «сталеваров» Мозякина стал для него 53-м в сезоне и позволил повторить седой рекорд московского армейца Вениамина Александрова, установленный 24 апреля 1963 года. Александрову для этого потребовалось 37 матчей, Мозякину — 71 (60 — в регулярном чемпионате, 11 — в плей-офф).

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финалы конференций, 30.03.2017, 19:00 -:- Ак Барс Металлург Мг

Еще одно достижение, только в системе координат КХЛ, повторил Зарипов, сделав позавчера дубль. Теперь на его счету 15 голов в плей-офф. Ровно столько забил в 2015-м питерский армеец Дадонов, при этом не удостоившийся титула MVP Кубка Гагарина.

Но рекорды рекордами, а серия продолжается. «Ак Барс» будет хвататься за самый микроскопический шанс внести перелом.

На последний матч хозяева вылетели словно гориллы из клетки, открыли счет благодаря добиванию своего лидера Азеведо. Но потом «Магнитка» выровняла игру. Ее не выбило из колеи нелепое удаление на четыре минуты Семина, неосторожно махнувшего клюшкой. Про голы этот признанный мастер совсем забыл.

Соперники несут потери в живой силе. Лазарет «Ак Барса» переполнен. «Магнитка» лишилась палочки-выручалочки Тимкина, героя седьмого матча золотого финала-2016 и открывшего счет во втором матче этой серии.

Свежо смотрелся, зарабатывал численное преимущество брошенный в бой испытанный кубковый боец Обухов, очень старался ветеран Хлыстов. Оба когда-то примеряли форму «Металлурга».

Но главное — «барсы» не могут подобрать ключи к воротам Кошечкина. Вратарь-гренадер допустил только одну помарку, опрометчиво отбросив шайбу, когда требовалось остановить игру, дабы дать партнерам передышку. Хоккейный бог тотчас наказал голкипера голом-рикошетом Глухова. Шайба юркнула в сетку от своего защитника Будкина.

Очень важно для Казани — избежать глупых удалений. Одно из них привело к заброшенной Мозякиным шайбе. Но как это сделать, когда силы иссякают и накапливается усталость?

Покоробил свист «Татнефть Арены» в адрес Зарипова, любимца казанских болельщиков. Они должны помнить: не их кумир ушел из «Ак Барса», а его ушли.