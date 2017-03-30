Прощаемся с Билялетдиновым?
Превью четвертого матча финала Восточной конференции.
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Сегодня «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова может попрощаться с сезоном. «Магнитка» ведет в серии 3−0. Третий матч команда Ильи Воробьева вытащила благодаря своей супертройке Зарипов — Коварж — Мозякин.
Гол капитана «сталеваров» Мозякина стал для него 53-м в сезоне и позволил повторить седой рекорд московского армейца Вениамина Александрова, установленный 24 апреля 1963 года. Александрову для этого потребовалось 37 матчей, Мозякину — 71 (60 — в регулярном чемпионате, 11 — в плей-офф).
Еще одно достижение, только в системе координат КХЛ, повторил Зарипов, сделав позавчера дубль. Теперь на его счету 15 голов в
Но рекорды рекордами, а серия продолжается. «Ак Барс» будет хвататься за самый микроскопический шанс внести перелом.
На последний матч хозяева вылетели словно гориллы из клетки, открыли счет благодаря добиванию своего лидера Азеведо. Но потом «Магнитка» выровняла игру. Ее не выбило из колеи нелепое удаление на четыре минуты Семина, неосторожно махнувшего клюшкой. Про голы этот признанный мастер совсем забыл.
Соперники несут потери в живой силе. Лазарет «Ак Барса» переполнен. «Магнитка» лишилась
Свежо смотрелся, зарабатывал численное преимущество брошенный в бой испытанный кубковый боец Обухов, очень старался ветеран Хлыстов. Оба
Но главное — «барсы» не могут подобрать ключи к воротам Кошечкина.
Очень важно для Казани — избежать глупых удалений. Одно из них привело к заброшенной Мозякиным шайбе. Но как это сделать, когда силы иссякают и накапливается усталость?
Покоробил свист «Татнефть Арены» в адрес Зарипова, любимца казанских болельщиков. Они должны помнить: не их кумир ушел из «Ак Барса», а его ушли.
Если «Ак Барс» сегодня проиграет, то может распрощаться не только с сезоном, но и с главным тренером. Вариант, при котором Билл перейдет на административную должность (условно
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