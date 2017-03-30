Эксперт: Хоккеисты СКА выиграли серию у «Локомотива» за счет опыта

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СКА победил ярославскую команду в серии со счетом 4−0.

«Большую роль в победе СКА над “Локомотивом” сыграло наличие опыта у игроков питерской команды, да и чемпионы мира у них в составе есть, — сказал Герсонский. — Хоккеисты, прошедшие такое горнило, могут решить исход. У “Локомотива” нет таких игроков, но они и моложе, в целом».

В ходе серии хоккеисты СКА пять раз реализовали большинство, в то время как «Локомотив» — только однажды. «Преимущество СКА по игре в большинстве — также одно из слагаемых успеха, как и опыт, и психология», — отметил он.

Финальную серию на Западе у СКА пропустил Павел Дацюк, который перенес операцию. «Мы знаем уровень мастерства Дацюка, и креатива он бы добавил, хотя его и так хватало в команде», — подчеркнул Герсонский.

В финале Кубка Гагарина СКА сыграет с победителем финала Восточной конференции «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс».