Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29253090/
30 марта 2017, 10:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Эксперт: Хоккеисты СКА выиграли серию у «Локомотива» за счет опыта

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Преимущество в опыте сыграло главную роль в победе санкт- петербургского СКА над ярославским «Локомотивом» в полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер «Авангарда», «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России Сергей Герсонский.

В ходе серии хоккеисты СКА пять раз реализовали большинство в то время как Локомотив — только однажды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

СКА победил ярославскую команду в серии со счетом 4−0.

«Большую роль в победе СКА над “Локомотивом” сыграло наличие опыта у игроков питерской команды, да и чемпионы мира у них в составе есть, — сказал Герсонский. — Хоккеисты, прошедшие такое горнило, могут решить исход. У “Локомотива” нет таких игроков, но они и моложе, в целом».

В ходе серии хоккеисты СКА пять раз реализовали большинство, в то время как «Локомотив» — только однажды. «Преимущество СКА по игре в большинстве — также одно из слагаемых успеха, как и опыт, и психология», — отметил он.

Финальную серию на Западе у СКА пропустил Павел Дацюк, который перенес операцию. «Мы знаем уровень мастерства Дацюка, и креатива он бы добавил, хотя его и так хватало в команде», — подчеркнул Герсонский.

В финале Кубка Гагарина СКА сыграет с победителем финала Восточной конференции «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс».

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 марта

Крэйвен: Паралимпиада в Сочи стала лучшей в плане безбарьерной среды

Международный вещательный центр ЧМ-2018 начнет работу 1 декабря 2017 года

Ларионов: ситуация в "Детройте" шла к тому, что клуб останется без плей-офф НХЛ