Кинэн: Неправильно ставить «Куньлуню» задачу выхода во 2-й раунд плей-офф КХЛ
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Неправильно ставить перед хоккеистами «Куньлуня» задачу выхода во второй раунд плей-офф КХЛ, так как нужно стремиться к максимальному результату, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер китайского клуба Майк Кинэн.
Кинэн 16 марта был официально назначен на пост главного тренера «Куньлуня», сменив в этой должности Владимира
«Вот этот момент для меня непонятен, — сказал Кинэн. — Мне кажется, неправильно говорить о выходе во второй раунд как о задаче — это плохой месседж для команды. Я думаю о большем, для меня второго раунда мало. И я буду доносить это для команды, мы будем стремиться к максимальному результату. Не нужно вообще говорить о втором раунде».
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