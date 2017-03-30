Кинэн: Неправильно ставить «Куньлуню» задачу выхода во 2-й раунд плей-офф КХЛ

Кинэн 16 марта был официально назначен на пост главного тренера «Куньлуня», сменив в этой должности Владимира Юрзинова-младшего. В начале марта пекинский клуб, дебютировавший в КХЛ в сезоне-2016/17, выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4 в серии. В пресс-релизе клуба сообщалось, что руководство «Куньлуня» поставило перед Кинэном задачу вывести клуб во второй раунд плей-офф в следующем сезоне.

«Вот этот момент для меня непонятен, — сказал Кинэн. — Мне кажется, неправильно говорить о выходе во второй раунд как о задаче — это плохой месседж для команды. Я думаю о большем, для меня второго раунда мало. И я буду доносить это для команды, мы будем стремиться к максимальному результату. Не нужно вообще говорить о втором раунде».