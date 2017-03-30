Укрепление казахстанских позиций в КХЛ: претендентов трое
В последние годы все острее стоит вопрос о расширении представительства Казахстана в Континентальной хоккейной лиге. О своих намерениях составить компанию столичному «Барысу» в сильнейшей лиге Евразии заявили в
Усть-Каменогорске и Алматы. Еще ранее о КХЛ заговорила Караганда.
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Отсутствие постоянной прописки сборной Казахстана в элитном дивизионе чемпионата Мира часть болельщиков связывает с недостаточным количеством отечественных воспитанников в астанинском «Барысе», который должен и сборников наигрывать, и решать свои клубные задачи. Будь альтернатива в Казахстане у Юрия Сергиенко и Семена Кошелева, возможно, и удалось бы сохранить их, нынешних защитника московского «Спартака» и форварда ЦСКА, для сборной Казахстана, но и опытных мастеров — вроде Федора Полищука, Алексея Васильченко, Вадима Краснослободцева, Константина Руденко. Но самое главное — хоккейного бума среди детей в одной только Астане явно недостаточно для развития казахстанского хоккея. Нужен еще один центр, который сумеет дать толчок развитию
Что нужно для вступления в Континентальную хоккейную лигу? Современная инфраструктура и бюджет, который позволит клубу не только достойно оплачивать труд хоккеистов и тренеров, но и летать чартерными рейсами в самые отдаленные города, представленные в Лиге, проживать в комфортных отелях и привлекать все больше болельщиков на трибуны. Очевидно, что без поддержки крупного бизнеса или национальных компаний тут не обойтись, и вопрос расширения казахстанского представительства в КХЛ будет решаться на самом высоком уровне.
А пока можно оценить шансы Алматы, Караганды и
Алматы. Арена готова, традиций нет
Недавно аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что новая «Алматы Арена» может стать местом казахстанского хоккейного дерби со столичным «Барысом». А значит, в Алматы уже всерьез задумываются о заявке на вступление в Континентальную хоккейную лигу.
При этом в 80-е годы прошлого столетия в тогда еще столице Казахской ССР предпринималась попытка создать прообраз нынешнего «Барыса». В алматинский «Енбек» удалось пригласить известного советского тренера Юрия Баулина и большую группу воспитанников
Не секрет, что Алматы — один из самых комфортных городов в Казахстане в плане инфраструктуры и сферы услуг. Заманить в этот мегаполис
Караганда. Стабильность и амбиции
Карагандинская «Сарыарка» с момента строительства новой арены не раз заявляла о своем желании подняться на уровень выше и выступать в КХЛ. При этом «Сарыарка» стабильно выходила в полуфинал Кубка Братины (нынче впервые карагандинцы не сумели преодолеть четвертьфинальную стадию) и уже имеет репутацию одного из самых амбициозных коллективов ВХЛ. Караганде тесновато в Высшей хоккейной лиге, ведь Кубок Братины «Сарыаркой» уже завоевывался, рекорд по победной серии установлен — пора бы замахнуться на серьезные задачи. Ледовая арена на топовых матчах забивается под завязку, и к тому же Караганда обладает выгодным географическим положением. Ближайший резерв юниорской сборной Казахстана имеет внушительное представительство карагандинской хоккейной школы (1999/2000 гг.р), а выступление «Сарыарки» в КХЛ только усилит хоккейный бум в городе и во всей области.
Другое дело, что за все время выступления «Сарыарки» в ВХЛ большей частью команда комплектовалась легионерами, а из казахстанцев в сборную пробился лишь Никита Иванов, который летом прошлого года получил приглашение из Астаны. Сумеют ли
На родине казахстанского хоккея уже более десяти лет грезят о возвращении в высший хоккейный свет. Еще в прошлом году президент «Торпедо» Николай Проскурин в одном из интервью заявил, что в ближайшей перспективе клуб намерен подать заявку на вступление в КХЛ. Об этом в
Другое дело, что в
Вторая казахстанская команда в КХЛ — это не панацея от всех проблем, царящих в отечественном хоккее. Но это один из инструментов по добыче постоянной прописки сборной Казахстана в элитном дивизионе мирового чемпионата. И все три вышеперечисленных города имеют неплохие шансы на новую жизнь. Без тесного взаимодействия с руководством Казахстанской Федерации хоккея с шайбой и помощи крупного бизнеса не обойтись. Вместе с тем, параллельно необходимо развивать отечественный чемпионат и расширять географию казахстанского хоккея.
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