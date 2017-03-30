Укрепление казахстанских позиций в КХЛ: претендентов трое

Отсутствие постоянной прописки сборной Казахстана в элитном дивизионе чемпионата Мира часть болельщиков связывает с недостаточным количеством отечественных воспитанников в астанинском «Барысе», который должен и сборников наигрывать, и решать свои клубные задачи. Будь альтернатива в Казахстане у Юрия Сергиенко и Семена Кошелева, возможно, и удалось бы сохранить их, нынешних защитника московского «Спартака» и форварда ЦСКА, для сборной Казахстана, но и опытных мастеров — вроде Федора Полищука, Алексея Васильченко, Вадима Краснослободцева, Константина Руденко. Но самое главное — хоккейного бума среди детей в одной только Астане явно недостаточно для развития казахстанского хоккея. Нужен еще один центр, который сумеет дать толчок развитию детско-юношеского хоккея в стране, а клуб-участник КХЛ стал бы мощным катализатором этого процесса.



Что нужно для вступления в Континентальную хоккейную лигу? Современная инфраструктура и бюджет, который позволит клубу не только достойно оплачивать труд хоккеистов и тренеров, но и летать чартерными рейсами в самые отдаленные города, представленные в Лиге, проживать в комфортных отелях и привлекать все больше болельщиков на трибуны. Очевидно, что без поддержки крупного бизнеса или национальных компаний тут не обойтись, и вопрос расширения казахстанского представительства в КХЛ будет решаться на самом высоком уровне.



А пока можно оценить шансы Алматы, Караганды и Усть-Каменогорска стать частью большой семьи КХЛ.



Алматы. Арена готова, традиций нет



Недавно аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что новая «Алматы Арена» может стать местом казахстанского хоккейного дерби со столичным «Барысом». А значит, в Алматы уже всерьез задумываются о заявке на вступление в Континентальную хоккейную лигу.



При этом в 80-е годы прошлого столетия в тогда еще столице Казахской ССР предпринималась попытка создать прообраз нынешнего «Барыса». В алматинский «Енбек» удалось пригласить известного советского тренера Юрия Баулина и большую группу воспитанников усть-каменогорской хоккейной школы, в том числе будущего чемпиона Мира в составе сборной СССР Юрия Леонова. Однако проект создания республиканского флагмана закончился неудачей. Большой хоккей в Алматы не прижился. Тем более, что сравнительно вскоре усть-каменогорское «Торпедо» сумело закрепиться в союзной «вышке», и в Восточном Казахстане начался хоккейный бум.



Не секрет, что Алматы — один из самых комфортных городов в Казахстане в плане инфраструктуры и сферы услуг. Заманить в этот мегаполис пару-тройку известных легионеров (без них на первых порах не обойтись) значительно легче, нежели в регионы. Вопрос только в менеджменте клуба. Кто сумеет выстроить эффективно работающую систему? Ведь помимо клуба придется уделять большое внимание развитию детско-юношеской хоккейной школы и маркетингу. И пока этот вопрос является самым актуальным в вопросе вступления Алматы в КХЛ. Целесообразнее, быть может, было бы годик повариться в Высшей хоккейной лиге, как это в 2007 году сделал «Барыс», сумевший навести шороху во втором эшелоне российского хоккея и собравший мощный состав, который через год был усилен легионерами и воспитанниками казахстанского хоккея из клубов Суперлиги. Можно за один сезон выстроить работу с болельщиками и маркетинговую службу и постепенно приобщать алматинцев к большому хоккею. Наверное, за один сезон реально изучить маркетинговый опыт того же питерского СКА и более основательно подойти к вступлению в КХЛ, набив шишки сначала в ВХЛ.



Караганда. Стабильность и амбиции



Карагандинская «Сарыарка» с момента строительства новой арены не раз заявляла о своем желании подняться на уровень выше и выступать в КХЛ. При этом «Сарыарка» стабильно выходила в полуфинал Кубка Братины (нынче впервые карагандинцы не сумели преодолеть четвертьфинальную стадию) и уже имеет репутацию одного из самых амбициозных коллективов ВХЛ. Караганде тесновато в Высшей хоккейной лиге, ведь Кубок Братины «Сарыаркой» уже завоевывался, рекорд по победной серии установлен — пора бы замахнуться на серьезные задачи. Ледовая арена на топовых матчах забивается под завязку, и к тому же Караганда обладает выгодным географическим положением. Ближайший резерв юниорской сборной Казахстана имеет внушительное представительство карагандинской хоккейной школы (1999/2000 гг.р), а выступление «Сарыарки» в КХЛ только усилит хоккейный бум в городе и во всей области.



Другое дело, что за все время выступления «Сарыарки» в ВХЛ большей частью команда комплектовалась легионерами, а из казахстанцев в сборную пробился лишь Никита Иванов, который летом прошлого года получил приглашение из Астаны. Сумеют ли топ-менеджеры республиканской Федерации убедить руководство клуба строить трансферную политику клуба в интересах сборной страны? Самый интересный вопрос, от которого зависит очень многое.



Усть-Каменогорск. Традиции и мечты



На родине казахстанского хоккея уже более десяти лет грезят о возвращении в высший хоккейный свет. Еще в прошлом году президент «Торпедо» Николай Проскурин в одном из интервью заявил, что в ближайшей перспективе клуб намерен подать заявку на вступление в КХЛ. Об этом в Усть-Каменогорске мечтают и стар, и млад. В этом году планируется увеличение посадочных мест во Дворце спорта имени Бориса Александрова за счет строительства еще одной трибуны. «Торпедо» выиграло регулярный чемпионат ВХЛ, имеет хорошие шансы взять Братину, а в этом сезоне клуб сделал значительный шаг вперед в работе с болельщиками. КХЛ — это яркая вывеска, и даже не потребуется широкомасштабной рекламы: усть-каменогорцы заполнят и 10-тысячную арену, ведь в городе остались хоккейные традиции. А вот школа переживает трудные времена.



Другое дело, что в Усть-Каменогорске нет современного международного аэропорта, и дворец спорта не рассчитан на матчи КХЛ. Речь не только о вместимости, но и об освещении, отсутствии вместительных раздевалок, медиакуба и прочих атрибутов для болельщиков и журналистов. В идеале Усть-Каменогорску необходим новый ледовый дворец, но в нынешних экономических реалиях это всего лишь пожелания и мечты болельщиков. Именно не самая современная инфраструктура — основной барьер на пути «Устинки» в ряды КХЛ. Можно не сомневаться в том, что «Торпедо» сумеет возобновить работу по подготовке кадров для сборной Казахстана, но для этого нужна инфраструктура, причем не только хоккейная.



Вторая казахстанская команда в КХЛ — это не панацея от всех проблем, царящих в отечественном хоккее. Но это один из инструментов по добыче постоянной прописки сборной Казахстана в элитном дивизионе мирового чемпионата. И все три вышеперечисленных города имеют неплохие шансы на новую жизнь. Без тесного взаимодействия с руководством Казахстанской Федерации хоккея с шайбой и помощи крупного бизнеса не обойтись. Вместе с тем, параллельно необходимо развивать отечественный чемпионат и расширять географию казахстанского хоккея.