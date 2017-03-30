Обзор дня: здравствуй, новый «Авангард»!

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Новости из мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Андрей Скабелка переиграл Дмитрия Квартальнова в заочном споре за место главного тренера «ястребов» и теперь назначен официально. Для «Авангарда» это отличный выбор. Я уже писал о недостатках главного тренера, но теперь хотелось бы сказать о достоинствах. Он умеет ставить игру. Если у него есть подбор хоккеистов, чуть выше среднего, то команда в полном порядке, спокойно набирает очки, а если, например, турнирное положение не поджимает, то демонстрирует веселый хоккей.

Конечно, на последнее рассчитывать особенно не стоит, все-таки человек первый год в клубе и ему нужен будет результат, но все равно станет намного веселей, чем в последних двух сезонах в Омске. Многое зависит от того, кто будет помогать тренеру, а также пока открыт вопрос по генеральному менеджеру. Владимир Шалаев с радостью бы не вмешивался в его работу, занимаясь своими делами, но ведь не факт, что останется и он. Но это все технические вопросы. В следующем сезоне омичи должны стать крепкими фаворитами «Востока».

ОМИЧИ ПОЗОВУТ СВОИХ ОБРАТНО.

«Авангард» планирует вернуть из Северной Америки сразу нескольких игроков, которые сидят с разной степенью успеха в юниорских лигах. Плюс они планирует отозвать из Новокузнецка Кирилла Семенова, находящегося в скрытой аренде. Было бы неплохо действительно посмотреть парней, которые, кстати, были забракованы Валерием Брагиным. Ни Дмитрий Соколов, ни Дмитрий Жукенов, ни Максим Мизюрин не были железными кандидатами на место в молодежной команде страны, и небольшое удивление вызывало лишь непопадание Соколова.

Просто парням сюда нужно возвращаться под определенные гарантии. Чтобы не было такого, как случилось в Казани с Максимом Лазаревым, которого просто зажали. Или вспомните, где сейчас серебряный призер МЧМ Александр Микулович. Он провел матчей 20−30 на скамейке «Куньлуня», то есть раздевался на игру, но не выходил. Теперь уехал в ECHL. Владимир Юрзинов говорил, что защитник «сырой», но не думаю, что настолько.

ПОБЕДА.

СКА победил в серии со счетом — 4−0, но питерцам было совсем непросто в игре с ярославским клубом. И если бы хоккеисты «Локомотива» забивали, то все бы затянулось надолго. Да, в Ярославле такие форварды, а в Магнитогорске будут совершенно другие. И Олегу Знарку придется что-то придумать, как решить проблемы в защите. Точнее не в защите, а с игрой форвардов в обороне. Но теперь есть почти 10 дней для этого, а мы еще раз отметим, что такого преимущества в третьем периоде у одной команды быть не должно. Есть риск, что обе серии завершатся с явным преимуществом одной из команд, а это не красит наш турнир.

КУДАШОВ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ.

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов дал понять, что хотел бы остаться в клубе и на следующий год — его контракт заканчивается. Ходят слухи, что в Ярославле может каким-то образом появится Дмитрий Квартальнов, но если и есть такой выбор, то надо решать в пользу Кудашова. Каждый год молодой тренер делает шаг вперед, учится, и даже хоккеисты отмечают, что у него все стало получаться гораздо лучше, чем год назад. На третий год уже можно реально побороться за титул — почему бы и нет?

Да, возможно, Квартальнов ближе к «Локомотиву» по стилю игры. Он тоже считает, что важнее всего оборона, но вы не забывайте, что бывший тренер ЦСКА остался один, так как Игоря Никитина не отпустили из армейского клуба. А именно он идейный вдохновитель хоккея победителя регулярного чемпионата. Так что в Ярославле должны предложить новое соглашение Кудашову в ближайшие пару дней, чтобы спокойно идти в отпуск и начинать работать.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Егор АВЕРИН «Локомотив».

Всего один бросок, неиспользованные моменты и «-1».

Андрей ЛОКТИОНОВ «Локомотив».

Худший матч нападающего в этой серии. Вообще ничего не получалось. 0 бросков.

Брэндон КОЗУН «Локомотив».

Снова не набрал очков в важном матче.