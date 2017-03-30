КУДАШОВ: ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В «ЛОКОМОТИВЕ»

— Тяжелая серия. «Локомотив» — молодцы. Нас — с победой, — главный тренер СКА Олег Знарок в привычном духе выступил на пресс-конференции. А когда у него спросили, какая игра получилась самой тяжелой, то ответил: — Ключевым стал третий матч.

— Спасибо болельщикам за сезон. Поддержка у нас была сумасшедшая, — заметил наставник «Локомотива» Алексей Кудашов. — Из чего состоит плей-офф? Игра вратарей, оборона, большинство, реализация моментов. Последние два компонента в этой серии страдали. Отсюда результат.

— Так что случилось с большинством? Оно же у вас шло.

— Соперник хорошо играл.

— Где вы видите продолжение карьеры. У вас заканчивается контракт. Хотите остаться в Ярославле?

— Да, хочу, — не стал скрывать Кудашов.

— Многие болельщики жаловались на работу арбитров в этой серии. Они сыграли роль?

— А вы как считаете?

— Хочу вас услышать.

— Вот вы задаете вопрос, но знаете, что мы не имеем права комментировать работу арбитров? — развел руками Кудашов.

— «Локомотив» проиграл СКА в плей-офф восемь матчей подряд. Неужели Питер настолько сильнее?

— На самом деле СКА — сильная команда. Это что, секрет? Да, есть такая проблема психологии. Пока не можем их победить.

КОВАЛЬЧУК: ШАЙБА ВСТАЛА НА РЕБРО

— Серия с «Локомотивом» получилась хорошей, но мы опять придали интригу в матче, когда сами себе привезли гол, играя в большинстве, — говорит Илья Ковальчук. — А так — хорошо, что победили, Игорь Шестеркин здорово защищал ворота. У нас будет больше времени на отдых.

— Не тревожит, что много травмированных у СКА?

— Это плей-офф, матчи идут через день. То, что сломался Микко Коскинен? А вы представляете, какая нагрузка на вратарей? Будем верить, что он выбыл ненадолго.

— Какой момент в полуфинале был самым сложным?

— Первый матч. Хорошо, что удалось его вытащить, забив голы в концовке. Это предопределило ход серии.

— В конце этого матча вы умудрились не попасть в пустые ворота. Как же так?

— Ничего страшного. Бывает, что шайба встает на ребро. Теперь неважно, кто забивает. Главное — победа.

— Вы смотрите, как выступает «Магнитка» против «Ак Барса»? Мозякин с Зариповым творят чудеса.

— Да, играют здорово. Особенно Заря. Дай бог «Магнитка» победит в четверг — пораньше начнем финал.

— По регламенту финал стартует 8 апреля. У вас больше недели на отдых. Перед серией с московским «Динамо» это помешало, и команда заржавела.

— Если бы спросили у меня, я бы сделал финал раньше. Болельщики хотят побыстрее насладиться главной серией. Игроки — не исключение. Может, что-то решат?

— Чем вам запомнились два поединка с «Магниткой» в регулярном чемпионате?

— Хорошие были матчи. Дома мы выиграли. В Магнитогорске тоже победили, но судья отменил гол. Поэтому счет 1−1 в нашей серии.

— Не думаете, что большинство СКА уже разобрали?

— Кто разобрал? — удивился Ковальчук.

— «Динамо», «Локомотив».

— О чем вы говорите? 4−1 и 4−0 в этих сериях. Разобрали, но не до конца, — усмехнулся Илья.