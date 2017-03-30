Илья Ковальчук: Пусть «Магнитка» победит в четверг — раньше начнем финал
Обозреватель «Советского спорта» после матча «Локомотив» — СКА (1:2) послушал тренеров команд, а также капитана гостей Илью Ковальчука.
КУДАШОВ: ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В «ЛОКОМОТИВЕ»
— Тяжелая серия. «Локомотив» — молодцы. Нас — с победой, — главный тренер СКА Олег Знарок в привычном духе выступил на
— Спасибо болельщикам за сезон. Поддержка у нас была сумасшедшая, — заметил наставник «Локомотива» Алексей Кудашов. — Из чего состоит
— Так что случилось с большинством? Оно же у вас шло.
— Соперник хорошо играл.
— Где вы видите продолжение карьеры. У вас заканчивается контракт. Хотите остаться в Ярославле?
— Да, хочу, — не стал скрывать Кудашов.
— Многие болельщики жаловались на работу арбитров в этой серии. Они сыграли роль?
— А вы как считаете?
— Хочу вас услышать.
— Вот вы задаете вопрос, но знаете, что мы не имеем права комментировать работу арбитров? — развел руками Кудашов.
— «Локомотив» проиграл СКА в
— На самом деле СКА — сильная команда. Это что, секрет? Да, есть такая проблема психологии. Пока не можем их победить.
КОВАЛЬЧУК: ШАЙБА ВСТАЛА НА РЕБРО
— Серия с «Локомотивом» получилась хорошей, но мы опять придали интригу в матче, когда сами себе привезли гол, играя в большинстве, — говорит Илья Ковальчук. — А так — хорошо, что победили, Игорь Шестеркин здорово защищал ворота. У нас будет больше времени на отдых.
— Не тревожит, что много травмированных у СКА?
— Это
— Какой момент в полуфинале был самым сложным?
— Первый матч. Хорошо, что удалось его вытащить, забив голы в концовке. Это предопределило ход серии.
— В конце этого матча вы умудрились не попасть в пустые ворота. Как же так?
— Ничего страшного. Бывает, что шайба встает на ребро. Теперь неважно, кто забивает. Главное — победа.
— Вы смотрите, как выступает «Магнитка» против «Ак Барса»? Мозякин с Зариповым творят чудеса.
— Да, играют здорово. Особенно Заря. Дай бог «Магнитка» победит в четверг — пораньше начнем финал.
— По регламенту финал стартует 8 апреля. У вас больше недели на отдых. Перед серией с московским «Динамо» это помешало, и команда заржавела.
— Если бы спросили у меня, я бы сделал финал раньше. Болельщики хотят побыстрее насладиться главной серией. Игроки — не исключение. Может,
— Чем вам запомнились два поединка с «Магниткой» в регулярном чемпионате?
— Хорошие были матчи. Дома мы выиграли. В Магнитогорске тоже победили, но судья отменил гол. Поэтому счет 1−1 в нашей серии.
— Не думаете, что большинство СКА уже разобрали?
— Кто разобрал? — удивился Ковальчук.
— «Динамо», «Локомотив».
— О чем вы говорите? 4−1 и 4−0 в этих сериях. Разобрали, но не до конца, — усмехнулся Илья.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter