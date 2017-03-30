«Локомотив» не сдался. Просто был чуть слабее

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ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ФРАЗ ЗНАРКУ НУЖНО ПОЛЧАСА

Пресс-конференция после окончания серии затянулась только из-за Алексея Кудашова. Олег Знарок вместил все эмоции в семь секунд.

— Всех с победой, — закончил он, а остальные слова про трудные матчи вы знаете.

Я захихикал.

Уже перед самым отъездом главный тренер СКА попросил проводить его к автобусу.

— Зачем вы засмеялись? — строго спросил он.

— Семь секунд! — возмущаюсь. — Джон Торторелла говорил семнадцать минут после вылета команды США на Кубке мира. А вы российский Торторелла.

— Они там могут красиво сказать, видео показать, — совсем не о том стал спорить тренер.

— Речь не об этом, — набрался смелости я. — А просто семь секунд — это очень плохо.

Знарок остановился. Ну, думаю, драться начнет. А у меня куртка новая, камера. А бить камерой — это сломать ее. Но драки не было.

— Поймите вы, я после матча могу что-то нормально говорить только через некоторое время, — начал объяснять Знарок. — До этого момента я весь закипевший. У меня нет сил. Вы что это не понимаете?

— Давайте попросим КХЛ, чтобы пресс-конференция была позже, — предлагаю. — Сколько вам времени надо?

— Полчаса.

Можно и через полчаса, если это поможет.

ЯРОСЛАВЦЫ УСТАЛИ ИГРАТЬ В МЕНЬШИНСТВЕ. И БОЛЬШИНСТВЕ

Алексей Кудашов тоже был немного нервным, но хотя бы сообщил какую-то информацию.

— Я хочу остаться в «Локомотиве» на следующий сезон, — заявил он, рассказывая о новом контракте.

Между прочим, идея хорошая. Команда с ним прогрессирует, а сам он делает выводы из ошибок.

Я рассказывал об этом игрокам ярославского клуба и они обрадовались. Не все, но большинство. Впрочем, в раздевалке ярославского клуба очень мало людей, почти никого, но мы зашли туда только потому, что это было можно по регламенту. А что спрашивать?

Егор Коршков и Павел Красковский говорили, что надо было реализовывать моменты, что соперник сильный и прочие фразы, которые произносит любой на их месте.

— Устали мы во втором периоде восемь минут в меньшинстве играть, — сказал Красковский.

— А в большинстве не устали играть и не забивать? — спросил я.

Он еще сильней расстроился. Столько не забить! Это кошмар.

ИГРОКИ СКА — ЗА «ЮГРУ» И «КУЗНЮ»

Хоккеисты СКА особо не переоценивали свою победу. Илья Ковальчук только удивился, когда я у него спросил про большинство.

— Мы победили в двух сериях 4−1 и 4−0, у нас нет никаких проблем с тем, что соперник разобрал большинство, — ответил он.

И сразу куда-то сбежал. Что это интересно там в автобусе, раз они так быстро в него убегают.

Никита Гусев высказался по другому поводу.

— «Югру» могут исключить, — напоминаю. — А вы там играли.

— Надо оставлять, — мгновенно ответил он. — Да, зрителей там немного ходит, но для хоккеистов — это самое то. Если бы не «Югра» я был бы в третьем-четвертом звеньях ЦСКА. И кто знает, что бы было дальше с моей карьерой.

— Эти команды нужны, — подошел Николай Прохоркин. — Не надо никого убирать.

— Так люди не ходят, картинка плохая, — вежливо аргументирую я.

— Да кто их смотрит? — махнул рукой Николай. — Но зато сколько там молодежь появляется. В ВХЛ бы столько молодежи не было.

Было бы странно, если хоккеисты требовали сокращение.

Питерцы очень быстро уехали к себе домой, а игроки «Локомотива» еще долго бродили по раздевалке, не зная, как успокоиться. Но сказать, что они сдались, не получается. Просто они были чуть слабее.