Быков сомневается в том, что будет работать тренером в КХЛ в ближайшем будущем
Двукратный олимпийский чемпион,
экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил агентству «Р-Спорт», что сомневается в том, что будет работать тренером в КХЛ в ближайшем будущем.
Быков в КХЛ выигрывал Кубок Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» и петербургским СКА. В январе он стал консультантом тренерского штаба «Фрибура» (Швейцария).
«Вы знаете, я сомневаюсь, честно говоря», — сказал Быков на вопрос о том, вернется ли в ближайшее время к тренерской работе в КХЛ.
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