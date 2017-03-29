Быков сомневается в том, что будет работать тренером в КХЛ в ближайшем будущем

Быков в КХЛ выигрывал Кубок Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» и петербургским СКА. В январе он стал консультантом тренерского штаба «Фрибура» (Швейцария).

«Вы знаете, я сомневаюсь, честно говоря», — сказал Быков на вопрос о том, вернется ли в ближайшее время к тренерской работе в КХЛ.