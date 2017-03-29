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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29249472/
29 марта 2017, 23:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Быков сомневается в том, что будет работать тренером в КХЛ в ближайшем будущем

Двукратный олимпийский чемпион, экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил агентству «Р-Спорт», что сомневается в том, что будет работать тренером в КХЛ в ближайшем будущем.

Быков в КХЛ выигрывал Кубок Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» и петербургским СКА. В январе он стал консультантом тренерского штаба «Фрибура» (Швейцария).

«Вы знаете, я сомневаюсь, честно говоря», — сказал Быков на вопрос о том, вернется ли в ближайшее время к тренерской работе в КХЛ.
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