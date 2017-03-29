Р. Ротенберг: Есть шансы, что в финале сыграют и Коскинен, и Войнов

«Парни в плей-офф уже сыгрались, хотя обе команды молодые. Не играл Паша Дацюк, но другие хоккеисты проявили себя, показали лидерские качества. Отметить могу всю команду, каждого хоккеиста. В каждом матче появлялся разный лидер, забивали разные звенья, очень удачно действовали и защитники. Серия и игра с “Локомотивом” была равная, это очень достойный соперник.



Лёгкая дорога к финалу Кубка Гагарина? Нет, она не лёгкая. Каждая игра была очень упорной. Все матчи в текущем плей-офф были боевыми, каждый соперник сражался. И “Динамо”, и “Локомотив” играли в правильный хоккей, который приносит результат. Могу только поблагодарить соперников. Эта серия придаст СКА дополнительные силы и в эмоциональном, и в игровом плане. “Локомотив” действовал очень грамотно, не давал возможности создавать большое количество моментов, всё это приходилось преодолевать. Однозначно, нам нужно добавлять к финалу и показывать лучшее качество игры. Будут ли играть Коскинен и Войнов? Есть шансы, что все сыграют, хотя ситуация у каждого разная», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.