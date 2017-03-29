Игорь Шестеркин: Смог выйти на матч с «Локомотивом» с холодной головой

По словам Шестеркина, «Локомотиву» в этой серии немного не повезло, передает спецкор «СЭ» Михаил ЗИСЛИС.

— Сегодняшняя игра была самой важной для меня, мы победили и закончили серию, выйдя в финал, — сказал Шестеркин. — Благодарен всем ребятам, бившимся и ложившимся под шайбу. Слава богу, что все хорошо для нас закончилось. Я сумел настроиться так, чтобы выйти на матч с холодной головой. Как на обычную игру чемпионата. Старался не думать о том, что это плей-офф.

— По счету все вышло достаточно легко.

— Три игры были в одну шайбу, две закончились в овертайме. Очень тяжелые матчи. Сегодня весь третий период провели в своей зоне, поскольку «Локомотив» давил. Хорошая, организованная команда. Ей немного не повезло.