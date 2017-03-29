Игорь Шестеркин: Смог выйти на матч с «Локомотивом» с холодной головой
Вратарь СКА Игорь Шестеркин после победы над «Локомотивом» (2:1, счет в серии 4−0) в матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что эта игра была для него самой важной.
По словам Шестеркина, «Локомотиву» в этой серии немного не повезло, передает спецкор «СЭ» Михаил ЗИСЛИС.
— Сегодняшняя игра была самой важной для меня, мы победили и закончили серию, выйдя в финал, — сказал Шестеркин. — Благодарен всем ребятам, бившимся и ложившимся под шайбу. Слава богу, что все хорошо для нас закончилось. Я сумел настроиться так, чтобы выйти на матч с холодной головой. Как на обычную игру чемпионата. Старался не думать о том, что это
— По счету все вышло достаточно легко.
— Три игры были в одну шайбу, две закончились в овертайме. Очень тяжелые матчи. Сегодня весь третий период провели в своей зоне, поскольку «Локомотив» давил. Хорошая, организованная команда. Ей немного не повезло.
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