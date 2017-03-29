Голкипер ХК Сочи Шикин назвал вратаря «Коламбуса» Бобровского человеком «без костей»

Бобровский в нынешнем сезоне НХЛ установил рекорд «Коламбуса» по количеству побед. Российский голкипер лидирует в лиге по числу побед, проценту отраженных бросков и среднему количеству пропущенных шайб за игру.

«Мы с ним (Бобровским) пересекались в СКА, когда в НХЛ был локаут. Мне очень хорошо запомнился момент, когда у нас был выходной, и лед был по желанию, он всегда хотел тренироваться и у него всегда был свой график тренировок. Ты приходишь на тренировку за час до ее начала, думаешь, что будешь первым, а он уже сидит и крутит педали на велотренажере. Он — фанат своего дела. И еще момент: такой растяжки, как у него, я не видел ни у кого из вратарей, Сергей как будто без костей», — цитирует Шикина сайт «Сочи».

Шикин также заявил, что надеется остаться в «Сочи» на следующий сезон КХЛ.

«Надеюсь, что да (останусь в клубе). Сейчас все на стадии переговоров, и даже у меня нет информации, остаюсь я в клубе или нет. Все эти моменты решает мой агент», — сказал голкипер.