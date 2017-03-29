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29 марта 2017, 22:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Коскинен: Чувствую себя нормально, думаю смогу сыграть в финале Кубка Гагарина

Голкипер питерского СКА Микко Коскинен подвёл итоги серии финала Западной конференции с ярославским «Локомотивом» (4−0).

«Каждая игра с “Локомотивом” была очень тяжёлой, но теперь нужно завершить сезон общей победой. Надо отдать должное Игорю Шестёркину, он провёл невероятную серию. Чувствую себя нормально, думаю смогу сыграть в финале Кубка Гагарина», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Коскинен отыграл в серии с «Локомотивом» три матча, пропустив суммарно 6 шайб. В третьем матче серии он получил травму и не смог продолжить встречу. Ворота СКА в четвёртой игре противостояния с ярославцами защищал Игорь Шестёркин.

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