Коскинен: Чувствую себя нормально, думаю смогу сыграть в финале Кубка Гагарина

«Каждая игра с “Локомотивом” была очень тяжёлой, но теперь нужно завершить сезон общей победой. Надо отдать должное Игорю Шестёркину, он провёл невероятную серию. Чувствую себя нормально, думаю смогу сыграть в финале Кубка Гагарина», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



Коскинен отыграл в серии с «Локомотивом» три матча, пропустив суммарно 6 шайб. В третьем матче серии он получил травму и не смог продолжить встречу. Ворота СКА в четвёртой игре противостояния с ярославцами защищал Игорь Шестёркин.