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29 марта 2017, 22:05 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Олег Знарок: Пока рано говорить о том, как СКА будет готовиться к финалу

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.

— Тяжелая серия, «Локомотив» молодцы, а нас с победой.

— Какой матч был самый тяжелый в этой серии?
— Все матчи были тяжелые, а ключевым был третий матч.

— Как будете готовить команду к финалу, дадите ли выходной?
— Пока рано об этом говорить, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».

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