Олег Знарок: Пока рано говорить о том, как СКА будет готовиться к финалу
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
— Тяжелая серия, «Локомотив» молодцы, а нас с победой.
— Какой матч был самый тяжелый в этой серии?
— Все матчи были тяжелые, а ключевым был третий матч.
— Как будете готовить команду к финалу, дадите ли выходной?
— Пока рано об этом говорить, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
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