Олег Знарок: Пока рано говорить о том, как СКА будет готовиться к финалу

— Тяжелая серия, «Локомотив» молодцы, а нас с победой.

— Какой матч был самый тяжелый в этой серии?

— Все матчи были тяжелые, а ключевым был третий матч.

— Как будете готовить команду к финалу, дадите ли выходной?

— Пока рано об этом говорить, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».