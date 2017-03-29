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29 марта 2017, 22:01 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов хочет остаться в команде

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после проигрыша СКА в финале Западной конференции (0−4 в серии) заявил, что хочет продолжить работу с ярославским «Локомотивом».

Контракт Кудашова заканчивается 30 апреля 2017 года.

«Спасибо болельщикам, поддержка была сумасшедшая. Серия состоит из хорошей игры в обороне, игры вратарей, большинства, реализации моментов. Вот отсюда и результат, два последних компонента у нас страдали. Я хочу остаться в Ярославле», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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