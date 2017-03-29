Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29248921/
29 марта 2017, 21:44 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Кто скажет, что Питер не наиграл на финал?» Ждем серию СКА — «Магнитка»

СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка» (3−0 в серии с «Ак Барсом»).

<span class=error>СКА</span> в <nobr>плей-офф</nobr> катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет видимо <span class=error>Магнитка</span> (3−0 в серии с Ак Барсом). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

БУТЫЛКА ЗА 50 000 РУБЛЕЙ

Вообще в плей-офф меняют вратаря, если только он начинает забивать сам себе. Или, как однажды выразился Илья Брызгалов, голкипер почувствует себя мальчиком, заблудившимся в трех соснах. Не просто так Олег Знарок оставлял Микко Коскинена в воротах СКА, когда финн в двух матчах подряд пропускал щелчки с центра площадки от динамовского защитника Андрея Кутейкина.

Но теперь Коскинен исчез. Какая-то травма случилась у него, когда в прошлой игре гол-шедевр забил Павел Красковский из «Локомотива». Как говорят, Микко дернул пах. Теперь его не было даже в заявке, вторым стал Евгений Иванников, а ставку СКА сделал на Игоря Шестеркина — парня талантливого и одаренного. Два матча в этом плей-офф — две победы.

Также дисквалификацию на один матч получил форвард СКА Илья Каблуков, подравшийся с защитником «Локомотива» Стаффаном Кронваллом. Потому что Каблуков — рецидивист, он бился и в первом раунде, когда Питер играл с «Витязем». По правилам КХЛ это отстранение на один матч.

СКА выпустил в составе Егора Яковлева, а также Виктора Тихонова, который с 23 января провел только один матч — первая игра против «Локомотива» (5:4 ОТ), где он получил лишь 8 минут на льду. Лучший бомбардир чемпионата мира-2014, о котором болельщики уже начали забывать.

«Локомотив» сделал только одну замену, убрав форварда Эмиля Галимова и выпустив защитника Никиту Черепанова. Да еще КХЛ оштрафовала главного тренера Алексея Кудашова за тот бросок бутылки на лед, из-за чего Ярославль упустил победу в третьем матче со СКА. Говорят, сумма составила 50 тысяч рублей. Вот такая дорогая бутылка.

ГДЕ ГОЛЫ, «ЛОКОМОТИВ»?

Простите за версию, но СКА в этот день было выгодно… проиграть. Да, в команде об этом не говорили, однако со стороны очень многие обсуждали эту версию.

Так СКА сможет провести пятый матч серии перед своими болельщиками.

Так СКА чуть сократит паузу, потому что в случае 4−0 до финала придется ждать восемь дней. А вы помните, что Питер потерпел единственное поражение в этом плей-офф в начале серии с московским «Динамо», когда вышел заржавевшим на четвертьфинал после такой же паузы.

В первом периоде «Локомотив» заметно владел инициативой: 25−11 по броскам (11−6 в створ), две попытки в большинстве… Гол назревал, но Шестеркин был против.

Вы можете говорить о судействе (кстати, теперь вместо Гофмана и Оленина работали Ержабек и Раводин), но для меня очевидно, что в этой серии «Локомотив» играет сам против себя:

— первый матч — не удержали счет 4:2, напускав шайб в концовке третьего периода;.

— второй матч — Коскинен делал чудо-сэйвы, но Ярославль был обязан забивать;.

— третий матч — та самая бутылка за 50 тысяч рублей.

Не будь всего этого, мы бы не видели 3−0 в серии. И вот теперь — где голы, «Локомотив»?

БРОСОК ХАФИЗУЛЛИНА

Но забил СКА. Удаление за подножку схватил Илья Любушкин. В большинстве игрок гостей Динар Хафизуллин бросил в угол ворот Александра Судницина — и попал. Интересно, что этот защитник за последние три сезона забил только 7 голов. Но теперь отличился в самый важный момент.

Не успел «Локомотив» прийти в себя, как у СКА забил другой защитник — Антон Белов, прекрасно выстрелив от синей линии.

И как спасать такой матч?

Хорошо, что у игроков «Локомотива» не опустились руки, когда команда играла в меньшинстве. Контиола сильным броском попал в перекладину. И почти сразу Кадейкин в одно касание переправил шайбу в ворота, отобрав сухарь у Шестеркина.

Да, у Ярославля появился шанс. Моментов в третьем периоде было очень много. Но шайба в ворота не шла. И посмотрите соотношение блокированных бросков (1−12). Игроки СКА без сомнений ложились под щелчки и броски.

«Локомотив» больше не забил ничего. СКА — в финале.

29.03.2017 19:00 Зрители 9011 Плей-офф: Финалы конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:2 СКА
(0:0, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Александр Судницин 58:31 Игорь Шестеркин
1-й период
04:26
Антон Белов 09:48
12:32 Александр Полунин
Ярно Коскиранта 12:32
19:14 Владислав Гавриков
2-й период
24:50
27:52 Илья Любушкин
Динар Хафизуллин (Е. Дадонов, В. Шипачев) 28:06
30:33 Максим Тальбо
Вадим Шипачев 30:33
Антон Белов (Е. Дадонов, Н. Прохоркин) 34:21
35:33 Якуб Накладал
36:39 Александр Кадейкин (Н. Черепанов, А. Локтионов)
Егор Рыков 38:15
39:23 Брэндон Козун
3-й период
Виктор Тихонов 42:44
Антон Белов 48:31
Статистика
14 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Самая страшная футбольная травма года произошла в эти выходные (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)