«Кто скажет, что Питер не наиграл на финал?» Ждем серию СКА — «Магнитка»
СКА в
плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка» (3−0 в серии с «Ак Барсом»).
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БУТЫЛКА ЗА 50 000 РУБЛЕЙ
Вообще в
Но теперь Коскинен исчез.
Также дисквалификацию на один матч получил форвард СКА Илья Каблуков, подравшийся с защитником «Локомотива» Стаффаном Кронваллом. Потому что Каблуков — рецидивист, он бился и в первом раунде, когда Питер играл с «Витязем». По правилам КХЛ это отстранение на один матч.
СКА выпустил в составе Егора Яковлева, а также Виктора Тихонова, который с 23 января провел только один матч — первая игра против «Локомотива» (5:4 ОТ), где он получил лишь 8 минут на льду. Лучший бомбардир чемпионата мира-2014, о котором болельщики уже начали забывать.
«Локомотив» сделал только одну замену, убрав форварда Эмиля Галимова и выпустив защитника Никиту Черепанова. Да еще КХЛ оштрафовала главного тренера Алексея Кудашова за тот бросок бутылки на лед,
ГДЕ ГОЛЫ, «ЛОКОМОТИВ»?
Простите за версию, но СКА в этот день было выгодно… проиграть. Да, в команде об этом не говорили, однако со стороны очень многие обсуждали эту версию.
Так СКА сможет провести пятый матч серии перед своими болельщиками.
Так СКА чуть сократит паузу, потому что в случае 4−0 до финала придется ждать восемь дней. А вы помните, что Питер потерпел единственное поражение в этом
В первом периоде «Локомотив» заметно владел инициативой: 25−11 по броскам (11−6 в створ), две попытки в большинстве… Гол назревал, но Шестеркин был против.
Вы можете говорить о судействе (кстати, теперь вместо Гофмана и Оленина работали Ержабек и Раводин), но для меня очевидно, что в этой серии «Локомотив» играет сам против себя:
— первый матч — не удержали счет 4:2, напускав шайб в концовке третьего периода;.
— второй матч — Коскинен делал
— третий матч — та самая бутылка за 50 тысяч рублей.
Не будь всего этого, мы бы не видели 3−0 в серии. И вот теперь — где голы, «Локомотив»?
БРОСОК ХАФИЗУЛЛИНА
Но забил СКА. Удаление за подножку схватил Илья Любушкин. В большинстве игрок гостей Динар Хафизуллин бросил в угол ворот Александра Судницина — и попал. Интересно, что этот защитник за последние три сезона забил только 7 голов. Но теперь отличился в самый важный момент.
Не успел «Локомотив» прийти в себя, как у СКА забил другой защитник — Антон Белов, прекрасно выстрелив от синей линии.
И как спасать такой матч?
Хорошо, что у игроков «Локомотива» не опустились руки, когда команда играла в меньшинстве. Контиола сильным броском попал в перекладину. И почти сразу Кадейкин в одно касание переправил шайбу в ворота, отобрав сухарь у Шестеркина.
Да, у Ярославля появился шанс. Моментов в третьем периоде было очень много. Но шайба в ворота не шла. И посмотрите соотношение блокированных бросков (1−12). Игроки СКА без сомнений ложились под щелчки и броски.
«Локомотив» больше не забил ничего. СКА — в финале.
|29.03.2017 19:00
|Зрители 9011
|Плей-офф: Финалы конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
|Александр Судницин 58:31
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|04:26
|Антон Белов
|09:48
|12:32
|Александр Полунин
|Ярно Коскиранта
|12:32
|19:14
|Владислав Гавриков
|2-й период
|24:50
|27:52
|Илья Любушкин
|Динар Хафизуллин (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|28:06
|30:33
|Максим Тальбо
|Вадим Шипачев
|30:33
|Антон Белов (Е. Дадонов, Н. Прохоркин)
|34:21
|35:33
|Якуб Накладал
|36:39
|Александр Кадейкин (Н. Черепанов, А. Локтионов)
|Егор Рыков
|38:15
|39:23
|Брэндон Козун
|3-й период
|Виктор Тихонов
|42:44
|Антон Белов
|48:31
|14
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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