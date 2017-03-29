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БУТЫЛКА ЗА 50 000 РУБЛЕЙ

Вообще в плей-офф меняют вратаря, если только он начинает забивать сам себе. Или, как однажды выразился Илья Брызгалов, голкипер почувствует себя мальчиком, заблудившимся в трех соснах. Не просто так Олег Знарок оставлял Микко Коскинена в воротах СКА, когда финн в двух матчах подряд пропускал щелчки с центра площадки от динамовского защитника Андрея Кутейкина.

Но теперь Коскинен исчез. Какая-то травма случилась у него, когда в прошлой игре гол-шедевр забил Павел Красковский из «Локомотива». Как говорят, Микко дернул пах. Теперь его не было даже в заявке, вторым стал Евгений Иванников, а ставку СКА сделал на Игоря Шестеркина — парня талантливого и одаренного. Два матча в этом плей-офф — две победы.

Также дисквалификацию на один матч получил форвард СКА Илья Каблуков, подравшийся с защитником «Локомотива» Стаффаном Кронваллом. Потому что Каблуков — рецидивист, он бился и в первом раунде, когда Питер играл с «Витязем». По правилам КХЛ это отстранение на один матч.

СКА выпустил в составе Егора Яковлева, а также Виктора Тихонова, который с 23 января провел только один матч — первая игра против «Локомотива» (5:4 ОТ), где он получил лишь 8 минут на льду. Лучший бомбардир чемпионата мира-2014, о котором болельщики уже начали забывать.

«Локомотив» сделал только одну замену, убрав форварда Эмиля Галимова и выпустив защитника Никиту Черепанова. Да еще КХЛ оштрафовала главного тренера Алексея Кудашова за тот бросок бутылки на лед, из-за чего Ярославль упустил победу в третьем матче со СКА. Говорят, сумма составила 50 тысяч рублей. Вот такая дорогая бутылка.

ГДЕ ГОЛЫ, «ЛОКОМОТИВ»?

Простите за версию, но СКА в этот день было выгодно… проиграть. Да, в команде об этом не говорили, однако со стороны очень многие обсуждали эту версию.

Так СКА сможет провести пятый матч серии перед своими болельщиками.

Так СКА чуть сократит паузу, потому что в случае 4−0 до финала придется ждать восемь дней. А вы помните, что Питер потерпел единственное поражение в этом плей-офф в начале серии с московским «Динамо», когда вышел заржавевшим на четвертьфинал после такой же паузы.

В первом периоде «Локомотив» заметно владел инициативой: 25−11 по броскам (11−6 в створ), две попытки в большинстве… Гол назревал, но Шестеркин был против.

Вы можете говорить о судействе (кстати, теперь вместо Гофмана и Оленина работали Ержабек и Раводин), но для меня очевидно, что в этой серии «Локомотив» играет сам против себя:

— первый матч — не удержали счет 4:2, напускав шайб в концовке третьего периода;.

— второй матч — Коскинен делал чудо-сэйвы, но Ярославль был обязан забивать;.

— третий матч — та самая бутылка за 50 тысяч рублей.

Не будь всего этого, мы бы не видели 3−0 в серии. И вот теперь — где голы, «Локомотив»?

БРОСОК ХАФИЗУЛЛИНА

Но забил СКА. Удаление за подножку схватил Илья Любушкин. В большинстве игрок гостей Динар Хафизуллин бросил в угол ворот Александра Судницина — и попал. Интересно, что этот защитник за последние три сезона забил только 7 голов. Но теперь отличился в самый важный момент.

Не успел «Локомотив» прийти в себя, как у СКА забил другой защитник — Антон Белов, прекрасно выстрелив от синей линии.

И как спасать такой матч?

Хорошо, что у игроков «Локомотива» не опустились руки, когда команда играла в меньшинстве. Контиола сильным броском попал в перекладину. И почти сразу Кадейкин в одно касание переправил шайбу в ворота, отобрав сухарь у Шестеркина.

Да, у Ярославля появился шанс. Моментов в третьем периоде было очень много. Но шайба в ворота не шла. И посмотрите соотношение блокированных бросков (1−12). Игроки СКА без сомнений ложились под щелчки и броски.

«Локомотив» больше не забил ничего. СКА — в финале.