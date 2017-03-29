Выход СКА в финал Кубка Гагарина гарантировал «Магнитке» как минимум бронзу ЧР

СКА в среду обыграл со счетом 2:1 ярославский «Локомотив» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ и вышел в финал, где встретится либо с казанским «Ак Барсом» либо с «Металлургом».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Магнитка» набрала 124 очка и заняла по этому показателю третье место, уступив лишь СКА и московскому ЦСКА, в активе которых по 137 очков.