Выход СКА в финал Кубка Гагарина гарантировал «Магнитке» как минимум бронзу ЧР
Выход петербургского СКА в финал Кубка Гагарина гарантировал магнитогорскому «Металлургу» как минимум бронзовые медали чемпионата России.
СКА в среду обыграл со счетом 2:1 ярославский «Локомотив» в четвертом матче серии полуфинала
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Магнитка» набрала 124 очка и заняла по этому показателю третье место, уступив лишь СКА и московскому ЦСКА, в активе которых по 137 очков.
После трех матчей полуфинальной серии
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter