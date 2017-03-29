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29 марта 2017, 21:33 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Ярославле.

Для выхода в финал Кубка <span class=error>Гагарина</span> армейцам <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> хватило четырех матчей. Увеличить
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У победителей шайбы забросили Динар Хафизуллин (29-я минута) и Антон Белов (35). В составе клуба из Ярославля отличился Александр Кадейкин (37).

СКА одержал восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу армейцев.

В финале плей-офф КХЛ СКА встретится с победителем противостояния магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса. Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля.

29.03.2017 19:00 Зрители 9011 Плей-офф: Финалы конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:2 СКА
(0:0, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Александр Судницин 58:31 Игорь Шестеркин
1-й период
04:26
Антон Белов 09:48
12:32 Александр Полунин
Ярно Коскиранта 12:32
19:14 Владислав Гавриков
2-й период
24:50
27:52 Илья Любушкин
Динар Хафизуллин (Е. Дадонов, В. Шипачев) 28:06
30:33 Максим Тальбо
Вадим Шипачев 30:33
Антон Белов (Е. Дадонов, Н. Прохоркин) 34:21
35:33 Якуб Накладал
36:39 Александр Кадейкин (Н. Черепанов, А. Локтионов)
Егор Рыков 38:15
39:23 Брэндон Козун
3-й период
Виктор Тихонов 42:44
Антон Белов 48:31
Статистика
14 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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