СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал плей-офф КХЛ

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У победителей шайбы забросили Динар Хафизуллин (29-я минута) и Антон Белов (35). В составе клуба из Ярославля отличился Александр Кадейкин (37).

СКА одержал восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу армейцев.