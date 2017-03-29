СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА победил ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Ярославле.
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У победителей шайбы забросили Динар Хафизуллин (29-я минута) и Антон Белов (35). В составе клуба из Ярославля отличился Александр Кадейкин (37).
СКА одержал восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу армейцев.
В финале
|29.03.2017 19:00
|Зрители 9011
|Плей-офф: Финалы конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
Вратари
|Александр Судницин 58:31
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|04:26
|Антон Белов
|09:48
|12:32
|Александр Полунин
|Ярно Коскиранта
|12:32
|19:14
|Владислав Гавриков
|2-й период
|24:50
|27:52
|Илья Любушкин
|Динар Хафизуллин (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|28:06
|30:33
|Максим Тальбо
|Вадим Шипачев
|30:33
|Антон Белов (Е. Дадонов, Н. Прохоркин)
|34:21
|35:33
|Якуб Накладал
|36:39
|Александр Кадейкин (Н. Черепанов, А. Локтионов)
|Егор Рыков
|38:15
|39:23
|Брэндон Козун
|3-й период
|Виктор Тихонов
|42:44
|Антон Белов
|48:31
Статистика
|14
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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