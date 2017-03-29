Ну вот Скабелка и в «Авангарде». Станет ли он там вторым Сумманеном?

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Вообще лично я впервые услышал о том, что Скабелка переходит в «Авангард» еще в первом раунде плей-офф. Слухи эти причем с вердиктом «так и будет» поползли сразу после того, как Андрей Владимирович разорвал отношения с «Сибирью».

Напомню, что новосибирцы не попали в Кубок Гагарина в этом году. Хотя почти до конца имели шансы. Но, создавалось впечатление, что не очень то и хотели. И этот факт еще больше подтверждал уверенность в том, что Скабелка уже получил солидное предложение от другого клуба КХЛ.

Поднимать эту тему заранее мне не хотелось. Потому что «Авангарду» предстояли битвы в плей-офф. А я, чего уж там скрывать, симпатизировал лично Федору Канарейкину. Мужественному человеку, вернувшемуся на тренерский мостик после тяжелой болезни.

Ну и потом, в конце концов у «Авангарда» были шансы пройти в плей-офф дальше, выйти в финал. И тогда… Кто знает! Слухи могли остаться только слухами.

Но в Омске их подтвердили, поспешив разорвать отношения с Канарейкиным чуть ли не на следующий день после завершения второго раунда, в котором «Авангард» уступил «Ак Барсу».

Я не очень понимаю, почему в тот же день и Скабелку главным не объявили? Но вот сегодня «Авангард» наконец созрел для официального заявления:

«Главным тренером “Авангарда” назначен Андрей Скабелка, с которым заключен долгосрочный договор. Скабелка — один из самых перспективных тренеров КХЛ последних лет. Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач».

Вот так был раскрыт секрет Полишинеля.

И, главное, вариант-то для Омска это очень даже неплохой. Ведь руководя «Сибирью», Скабелка два года назад выходил в финал Восточной конференции. Сметя со своего пути «Трактор» и «Магнитку». И это очень серьезный плюс в его послужном списке.

Опять же жесткая дисциплина «Авангарду» никогда во вред не шла. Вспомним, харизматичного Раймо Сумманена. О требовательности и методах работы с игроками этого финского спеца в КХЛ ходили страшные легенды. Но именно он, со своей жесткой рукой и перекошенной от ярости физиономией добивался с «ястребами» наиболее высокого результата за последние годы.

Скабелка — не такой эмоциональный, как Сумманен. Но такой же жесткий.

Омский клуб официально сообщил, что о тренерском штабе Андрея Васильевича будет объявлено дополнительно.

Ну, а по нашей информации есть весьма любопытная новость — в штаб Скабелки готов войти Сергей Бердников, который в этом сезоне возглавлял «Кузню», а затем уступил этот пост Вадиму Шахрайчуку. Остается в команде и Дмитрий Рябыкин, который продолжит работу с защитниками «ястребов».

В целом Скабелка в «Авангарде» — это интересно. И чего так долго в молчанку играли?