Тренером омского «Авангарда» стал Скабелка

Руководство «Авангарда» подписало контракт с бывшим тренером «Сибири» Андреем Скабелкой. Об этом только что официально сообщила пресс-служба омского клуба.

— Скабелка — один из самых перспективных тренеров КХЛ последних лет. С новосибирской «Сибирью» в 2015 году тренер вышел в финал Восточной конференции и завоевал по итогам сезона бронзовую медаль. Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом»! — говорится в сообщении «Авангарда».

Подробности об условиях контракта пока не оглашаются. Известно только, что соглашение носит долгосрочный характер.

Главная новость по теме Агент Скабелки подтвердил, что «Авангард» ведет переговоры с экс-тренером «Сибири».

Напомним, Скабелка был самым ожидаемым кандидатом на должность главного тренера после отставки Федора Канарейкина. Однако недавно появилась информация, что клуб ведет переговоры с бывшим тренером ЦСКА Дмитрием Квартальновым.