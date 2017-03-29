Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29247528/
29 марта 2017, 18:57 | Хоккей: КХЛ | Om1.ru

Тренером омского «Авангарда» стал Скабелка

Имя главного тренера названо уже официально.

Руководство «Авангарда» подписало контракт с бывшим тренером «Сибири» Андреем Скабелкой. Об этом только что официально сообщила пресс-служба омского клуба.

— Скабелка — один из самых перспективных тренеров КХЛ последних лет. С новосибирской «Сибирью» в 2015 году тренер вышел в финал Восточной конференции и завоевал по итогам сезона бронзовую медаль. Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом»! — говорится в сообщении «Авангарда».

Подробности об условиях контракта пока не оглашаются. Известно только, что соглашение носит долгосрочный характер.

Главная новость по теме Агент Скабелки подтвердил, что «Авангард» ведет переговоры с экс-тренером «Сибири».

Напомним, Скабелка был самым ожидаемым кандидатом на должность главного тренера после отставки Федора Канарейкина. Однако недавно появилась информация, что клуб ведет переговоры с бывшим тренером ЦСКА Дмитрием Квартальновым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

В Омске на кубке «Газпром нефти» споет «БандЭрос»

В начале апреля в Омске ожидаются похолодание и сильный порывистый ветер

Олимпийская медалистка Романова прочтёт «Тотальный диктант» в обычной школе на севере Омской области