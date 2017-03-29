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29 марта 2017, 18:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шалаев: Тренер Скабелка подписал с ХК «Авангард» контракт по схеме «2+1»

Контракт с новым главным тренером «Авангарда» Андреем Скабелкой подписан на два года с возможностью продления еще на один, заявил агентству «Р-Спорт» президент омского хоккейного клуба Владимир Шалаев.

В среду «Авангард» объявил о назначении Скабелки главным тренером команды. Отмечалось, что с 46-летним белорусским специалистом заключено «долгосрочное соглашение».

В текущем сезоне КХЛ «Авангард» по итогам «регулярки» занял второе место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в четвертьфинале по сумме шести матчей уступил казанскому «Ак Барсу». 21 марта было объявлено, что руководство «Авангарда» приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным.

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