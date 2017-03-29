Шалаев: Тренер Скабелка подписал с ХК «Авангард» контракт по схеме «2+1»
Контракт с новым главным тренером «Авангарда» Андреем Скабелкой подписан на два года с возможностью продления еще на один, заявил агентству «Р-Спорт» президент омского хоккейного клуба Владимир Шалаев.
В среду «Авангард» объявил о назначении Скабелки главным тренером команды. Отмечалось, что с 46-летним белорусским специалистом заключено «долгосрочное соглашение».
В текущем сезоне КХЛ «Авангард» по итогам «регулярки» занял второе место в Восточной конференции и вышел в
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