Шалаев: Тренер Скабелка подписал с ХК «Авангард» контракт по схеме «2+1»

В среду «Авангард» объявил о назначении Скабелки главным тренером команды. Отмечалось, что с 46-летним белорусским специалистом заключено «долгосрочное соглашение».

В текущем сезоне КХЛ «Авангард» по итогам «регулярки» занял второе место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в четвертьфинале по сумме шести матчей уступил казанскому «Ак Барсу». 21 марта было объявлено, что руководство «Авангарда» приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным.