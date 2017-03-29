Хоккеист «Салавата Юлаева» Воробьев заявил, что не думает о месте продолжения карьеры

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У Воробьева в этом году истекает контракт с уфимцами. Ранее сообщалось, что игрок летом может отправиться в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия», который выбрал его на драфте 2015 года. «Информации новой нет. Все хотят попробовать свои силы там (в НХЛ), поэтому поживем — увидим, — сказал 20-летний хоккеист. — Я пока в сборной и о клубных делах предпочитаю не думать, сконцентрирован полностью на сборной».

Нападающий в январе стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира он отдал 10 голевых передач, играя в тройке с лучшим бомбардиром первенства Кириллом Капризовым.

«После этого ничего для меня особо не поменялось. Разница только в том, что молодежный уровень уже прошел, и теперь надо попадать во взрослую сборную. Относительно сезона в “Салавате”, недоволен своей результативностью, и результатами команды в целом. Если бы команда что-нибудь выиграла, я бы не переживал за свою результативность», — отметил Воробьев.

Новым главным тренером уфимского клуба стал финн Эркка Вестерлунд.

«Руководство не будет, как мне кажется, плохого тренера ставить. Я почитал его биографию, в курсе, что он выигрывал медали чемпионата мира, Олимпиады. Видно, что тренер ставит высокие цели. Посмотрим, что он будет говорить ребятам», — подчеркнул Воробьев.