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29 марта 2017, 18:37 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Салавата Юлаева» Воробьев заявил, что не думает о месте продолжения карьеры

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» и олимпийской сборной России Михаил Воробьев на данный момент предпочитает не думать о том, где продолжит карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось что форвард летом может отправиться в клуб НХЛ Филадельфия который выбрал его на драфте 2015 года. Увеличить
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У Воробьева в этом году истекает контракт с уфимцами. Ранее сообщалось, что игрок летом может отправиться в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия», который выбрал его на драфте 2015 года. «Информации новой нет. Все хотят попробовать свои силы там (в НХЛ), поэтому поживем — увидим, — сказал 20-летний хоккеист. — Я пока в сборной и о клубных делах предпочитаю не думать, сконцентрирован полностью на сборной».

Нападающий в январе стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира он отдал 10 голевых передач, играя в тройке с лучшим бомбардиром первенства Кириллом Капризовым.

«После этого ничего для меня особо не поменялось. Разница только в том, что молодежный уровень уже прошел, и теперь надо попадать во взрослую сборную. Относительно сезона в “Салавате”, недоволен своей результативностью, и результатами команды в целом. Если бы команда что-нибудь выиграла, я бы не переживал за свою результативность», — отметил Воробьев.

Новым главным тренером уфимского клуба стал финн Эркка Вестерлунд.

«Руководство не будет, как мне кажется, плохого тренера ставить. Я почитал его биографию, в курсе, что он выигрывал медали чемпионата мира, Олимпиады. Видно, что тренер ставит высокие цели. Посмотрим, что он будет говорить ребятам», — подчеркнул Воробьев.

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Новости КХЛ

Хоккеист СЮ Воробьев во время работы в сборной РФ не думает, где продолжит карьеру

НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард олимпийской сборной России по хоккею и уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев заявил агентству «Р-Спорт», что во время работы в национальной команде не думает о том, где продолжит карьеру.
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