Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29246998/
29 марта 2017, 18:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Президент «Ак Барса»: Та нашумевшая фраза Билялетдинова мотивировала Мозякина

Президент федерации хоккея Республики Татарстан и «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал ход серии между казанским клубом и магнитогорским «Металлургом» (0−3).

«Любители хоккея часто вспоминают те самые слова Билялетдинова про Мозякина, особенно сейчас, когда наша команда встречается на льду с “Металлургом”. Мы уверены в профессионализме Зинэтулы Хайдяровича, и вероятно, эта нашумевшая фраза и мотивировала Сергея — посмотрите на его сегодняшние результаты. Это ещё раз подтверждает педагогический талант Билялетдинова.

Что касается Даниса Зарипова, решение о расставании с ним было принято до того, как я возглавил клуб, но уверен, это обоюдное и логически обоснованное решение сторон. Смена клубов в карьере игрока — неизбежный и вполне нормальный процесс.

Я внимательно смотрел игры, все они прошли в упорной борьбе. У “Ак Барса” есть все ресурсы для победы: опытный тренерский штаб, талантливые мастеровитые игроки, харизма, бойцовский дух, преданные болельщики. Да, команда из-за травм ряда опытных игроков ощущает определённые проблемы, но в составе много других талантливых хоккеистов, на плечи которых легла большая ответственность, уверен, они имеют все шансы показать достойную игру. Мы верим в “Ак Барс”», — цитирует Маганова официальный сайт клуба.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!