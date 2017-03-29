Стали известны составы «Локомотива» и СКА на четвёртый матч серии

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В составе «Локомотива» форварда Эмиля Галимова заменил защитник Никита Черепанов, а у «армейцев» вместо Ильи Каблукова сыграет Виктор Тихонов, Александра Дергачёва заменил Егор Яковлев. Голкипер Микко Коскинен не сыграет в матче из-за травмы, и основным голкипером команды будет Игорь Шестёркин. Счёт в серии — 3−0 в пользу петербуржцев.



«Локомотив»:

Судницин (Красоткин);

Кронвалл — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;

Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;

Пашнин — Рафиков, Кадейкин — Апальков — Мосалёв;

Коледов — Черепанов, Лугин — Локтионов — Аверин.



СКА:

Шестёркин (Иванников);

Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;

Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;

Зубарев — Зуб, Широков — Прохоркин — Плотников;

Рыков — Рукавишников, Хохлачёв — Тихонов — Барабанов.



