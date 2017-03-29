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29 марта 2017, 17:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Павел Торгаев вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Северсталь»

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Павел Торгаев стал помощником главного тренера хоккейного клуба «Северсталь» Александра Гулявцева, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.

В бытность игроком Торгаев выступал за «Северсталь» в 2001—2003 и 2004−2005 годах, был капитаном команды, став в ее составе вице-чемпионом России в сезоне-2002/03. Всего за череповецкий клуб он провел 160 матчей и набрал 57 очков (20 шайб + 37 передач). По окончании игровой карьеры Торгаев, которому в январе исполнился 51 год, работал в тренерских штабах нижегородского «Торпедо» и новокузнецкого «Металлурга».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» заняла 11-е место в Западной конференции и осталась за бортом плей-офф.

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