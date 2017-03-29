Павел Торгаев вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Северсталь»
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Павел Торгаев стал помощником главного тренера хоккейного клуба «Северсталь» Александра Гулявцева, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.
В бытность игроком Торгаев выступал за «Северсталь» в 2001—2003 и 2004−2005 годах, был капитаном команды, став в ее составе
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» заняла 11-е место в Западной конференции и осталась за бортом
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