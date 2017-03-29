Павел Торгаев вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Северсталь»

В бытность игроком Торгаев выступал за «Северсталь» в 2001—2003 и 2004−2005 годах, был капитаном команды, став в ее составе вице-чемпионом России в сезоне-2002/03. Всего за череповецкий клуб он провел 160 матчей и набрал 57 очков (20 шайб + 37 передач). По окончании игровой карьеры Торгаев, которому в январе исполнился 51 год, работал в тренерских штабах нижегородского «Торпедо» и новокузнецкого «Металлурга».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» заняла 11-е место в Западной конференции и осталась за бортом плей-офф.