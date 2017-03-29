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29 марта 2017, 18:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Андрей Скабелка возглавил омский клуб КХЛ «Авангард»

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Подробности контракта не сообщаются. Кто войдет в тренерский штаб специалиста, будет объявлено позднее.

«Скабелка — требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом», — говорится в сообщении.

21 марта руководство «Авангарда» объявило о решении не продлевать контракты с Федором Канарейкиным и его тренерским штабом. В текущем сезоне «Авангард» занял второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и дошел до четвертьфинала плей-офф, где потерпел поражение от казанского «Ак Барса».

Последним местом работы Скабелки была «Сибирь», которую он возглавлял с 2014 года. Белорусский специалист привел новосибирский клуб к бронзовым медалям КХЛ в сезоне-2014/15. В текущем сезоне «Сибирь» заняла девятое место на Востоке и не вышла в плей-офф.

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