Андрей Скабелка возглавил омский клуб КХЛ «Авангард»
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Подробности контракта не сообщаются. Кто войдет в тренерский штаб специалиста, будет объявлено позднее.
«Скабелка — требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом», — говорится в сообщении.
21 марта руководство «Авангарда» объявило о решении не продлевать контракты с Федором Канарейкиным и его тренерским штабом. В текущем сезоне «Авангард» занял второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и дошел до четвертьфинала
Последним местом работы Скабелки была «Сибирь», которую он возглавлял с 2014 года. Белорусский специалист привел новосибирский клуб к бронзовым медалям КХЛ в сезоне-2014/15. В текущем сезоне «Сибирь» заняла девятое место на Востоке и не вышла в
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