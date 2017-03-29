Шестеркин будет защищать ворота СКА в матче с «Локомотивом»

Микко Коскинен получил небольшое повреждение в прошлой встрече и не попал в заявку команды. Запасным вратарем будет Евгений Иванников, который в текущем сезоне «регулярки» провел всего одну встречу за СКА. Напомним, что петербургский клуб ведет в серии со счетом 3−0. Матч состоится сегодня в 19.00 в Ярославле.