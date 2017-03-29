Шестеркин будет защищать ворота СКА в матче с «Локомотивом»
В четвертом матче финальной серии
плей-офф Западной конференции против «Локомотива» ворота СКА будет защищать голкипер Игорь Шестеркин, сообщает спецкор «СЭ» Михаил ЗИСЛИС.
Микко Коскинен получил небольшое повреждение в прошлой встрече и не попал в заявку команды. Запасным вратарем будет Евгений Иванников, который в текущем сезоне «регулярки» провел всего одну встречу за СКА. Напомним, что петербургский клуб ведет в серии со счетом 3−0. Матч состоится сегодня в 19.00 в Ярославле.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter