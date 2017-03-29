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29 марта 2017, 17:22 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Шестеркин будет защищать ворота СКА в матче с «Локомотивом»

В четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции против «Локомотива» ворота СКА будет защищать голкипер Игорь Шестеркин, сообщает спецкор «СЭ» Михаил ЗИСЛИС.

Микко Коскинен получил небольшое повреждение в прошлой встрече и не попал в заявку команды. Запасным вратарем будет Евгений Иванников, который в текущем сезоне «регулярки» провел всего одну встречу за СКА. Напомним, что петербургский клуб ведет в серии со счетом 3−0. Матч состоится сегодня в 19.00 в Ярославле.

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