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29 марта 2017, 15:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гендиректор «Югры»: Правильны ли попытки уничтожить самую российскую команду КХЛ?

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко связал слухи об исключении клуба из КХЛ с отсутствием легионеров.

«По сути, претензия к нам может быть только одна: так получилось, что один из векторов развития клуба заключается в том, что у нас уже два сезона не играют легионеры. Но правильны ли попытки уничтожить самую, можно сказать, российскую команду КХЛ? Привлекать иностранцев в КХЛ, может, и правильно, но не уменьшать количество регионов России — нельзя же, чтобы одна Москва осталась.

Не стоит забывать и о социальном аспекте. На матчи ходит в среднем около 3000 болельщиков — это, возможно, не так много в масштабах России, но зато серьёзный показатель в масштабах региона. Наша детско-юношеская школа активно развивается. Молодёжная команда “Мамонты Югры” — одна из лучших в молодёжной хоккейной лиге. А согласно соцопросам, 35% жителей региона считают себя болельщиками нашей команды», — цитирует функционера «Интерфакс».

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