Олигарх «Автомобилист» и 120 миллионов Ландеру. Кто поедет на Восток?
«Автомобилист» скупает свободных агентов, «Ак Барс» потратится на Ландера, а Свитов вернётся в Омск. Кто перейдёт в клубы Востока?
Игорь Григоренко. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
Егор Миловзоров. «Сибирь» — «Автомобилист»
Если за Григоренко «Салават Юлаев» не бился, просто не став продлевать контракт с ветераном, то «Сибирь» Егора Миловзорова планировала оставить. Казалось бы, новосибирский воспитанник спустя долгие годы скитаний вернулся в родной клуб, ударно провёл концовку сезона и мог стать лидером клуба после ухода Шумакова и Шалунова, но тут… вмешался «Автомобилист». Уральцы предложили ему столько, что Кириллу Фастовскому осталось только развести руками. Даже если бы Миловзоров сделал скидку родному клубу, то «Сибирь» вряд ли бы потянула его новый контракт. А вот «Автомобилист» на траты в межсезонье не скупится. К тому же Миловзорова прекрасно знает наставник уральцев. Под руководством Владимира Крикунова этот нападающий набирал по 40 очков в составе «Нефтехимика» и даже отбирался на Матч звёзд. В Екатеринбурге тренер и игрок снова воссоединятся.
Францис Паре. «Серветт» — «Автомобилист»
Ещё одним новичком «Автомобилиста» станет Францис Паре. Ни много, ни мало — участник последнего Матча звёзд. 29-летнего канадца нельзя назвать звездой первой величины, в Уфу он попал скорее как представитель уже разобранного на детали «Медвешчака», но сам статус говорит о многом. «Автомобилист» станет уже пятым клубом КХЛ в карьере Паре, а два из них, что интересно, также базировались на Урале. Францис неважно играет в обороне, у некоторых тренеров к нему были претензии по дисциплине, но по части атаки канадец — однозначное усиление для команды Владимира Крикунова. Правда, отношения с легионерами у наставника «Автомобилиста» весьма специфические, и не факт, что они с Паре найдут общий язык.
Якуб Коварж. «Северсталь» — «Автомобилист»
Быть может, Якуб Коварж и не покинул бы Екатеринбург, если бы не открытый конфликт с Андреем Разиным. Тренера не устраивало отношение чешского вратаря к делу, и он не стеснялся об этом говорить на людях. Коварж в итоге уехал в Череповец, а Разин по ходу сезона был уволен. Нет Разина — нет и препятствий для возвращения в «Автомобилист». Мог ли уральский клуб при его нынешних финансовых возможностях найти голкипера сильнее? Наверное, мог. Однако пример Никласа Сведберга показывает, что иностранные вратари — это лотерея, и промахнуться можно даже с самым надёжным вариантом. В Екатеринбурге Коваржа знают вдоль и поперёк, а тот хоть и провёл неоднозначный сезон, показав худшую статистику за годы выступления в КХЛ, был признан лучшим игроком «Северстали».
Александр Свитов. «Ак Барс» — «Авангард»
В 2010 году Александр Свитов, на тот момент капитан «Авангарда», покинул родной Омск ради предложения из Уфы. Приняв его, нападающий не прогадал. Он хоть и играл в четвёртом звене той звёздной команды, но с первого же раза выиграл Кубок Гагарина. С тех пор у Свитова было несколько возможностей вернуться на малую родину, но сначала он сменил Башкирию на Татарстан, а затем продлил контракт с «Ак Барсом». Поговаривают, что после этого сезона казанцы не будут предлагать Александру новый контракт. Ему уже 34 года, тогда как Зинэтула Билялетдинов взял чёткий курс на омоложение. В связи с этим Свитова активно сватают в «Авангард». Закончить карьеру дома — это было бы красиво. Да и самому сибирскому клубу, который уже давно не может пройти дальше второго раунда
Юхан Сундстрём. «Фрёлунда» — «Авангард»
В материале про игроков, которые в межсезонье отправятся в клубы Западной конференции, мы рассказывали про Хенрика Тёммернеса — защитника, набирающего столько очков, сколько не набирают иные нападающие. В своей «Фрёлунде» Тёммернес — лучший бомбардир. Второй же сразу после него — как раз Юхан Сундстрём. В клубе, который два последних года выигрывал Лигу чемпионов, выступает немало интересных игроков, но именно Сундстрём попал в сферу интересов «Авангарда». В свои 24 года он выиграли буквально всё на клубном уровне, взял золото МЧМ, сыграл на взрослом чемпионате мира, а в прошлом сезоне получил приз имени Стефана Лива, который вручается самому ценному игроку шведского
Антон Ландер. «Эдмонтон» — «Ак Барс»
В НХЛ планирует уехать не только Владимира Соботка, но и центральный нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв. Фаворитом в борьбе за казанца считается «Торонто». Заменить парня, который за последние годы вырос в лидера команды, будет непросто. Если кому это и под силу, то игроку уровня Антона Ландера. Да, это не суперзвезда НХЛ. Да, в двух последних сезонах за «Эдмонтон» он забивает по одной шайбе. Однако пробиться в первые два сезона «Ойлерз», где традиционно много талантливой молодёжи, практически нереально. А вот в АХЛ этот умный центр стабильно набирает в среднем по одному очку за игру. Бонусом идёт его характер: Ландер капитанил как в шведской «молодёжке», так и в
Илья Зубов. «Авангард» — «Ак Барс»
В том случае если Свитов покинет «Ак Барс», казанцам надо будет искать на рынке нового центрального нападающего. Желательно с российским паспортом. Игроки столь редкого амплуа на дороге не валяются. У Ильи Зубова заканчивается контракт с «Авангардом», и, по нашей информации, в нём заинтересован казанский клуб. 30-летний форвард провалил регулярный чемпионат, не набрав и 20 очков. Четыре шайбы для игрока, который не так давно вызывался в сборную России, тоже ничтожно мало. Однако впечатление от своей игры Илья скрасил выступлением в
Дмитрий Кагарлицкий. «Северсталь» — «Салават Юлаев»
Любопытно проследить за тем, кто станет первым новичком «Салавата Юлаева» при Эркке Вестерлунде. Финский специалист наверняка захочет привлечь
Ник Бэйлен. «Векшё» — «Трактор»
Расторжение контракта с Ником Бэйленом минувшей осенью вызвало немало споров и даже негодование со стороны болельщиков минского «Динамо». Результативного и зрелищного защитника в Беларуси успели полюбить. Тем более что он получил белорусский паспорт. Бэйлен стал жертвой оптимизации расходов, на которую пошли в «Динамо». Сразу же поползли слухи о том, что в американце заинтересованы клубы КХЛ, но сезон он заканчивал в шведском «Векшё». А вот со следующего сезона Бэйлен будет выступать в
Александр Бергстрём. «Карлскруну» — «Сибирь»
Ещё один швед, который со следующего сезона будет выступать в России. И, в отличие от Сундстрёма и Ландера, об этом можно говорить с полной уверенностью. «Сибирь» официально объявила о приобретении Александра Бергстрёма. 31-летний форвард не только ни разу не уезжал за пределы Швеции, но и до 2015 года выступал во втором по силе дивизионе. В элиту он пробился вместе со своим клубом «Карлскруна», в котором исполнял обязанности ассистента капитана. Минувший сезон стал для габаритного нападающего лучшим в карьере. С 40 очками он стал шестым бомбардиром SHL и впервые получил вызов в сборную Швеции. Пробой пера перед переездом в Россию для Бергстрёма стал Кубок Первого канала, который закончился для «Тре крунур» победой.
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