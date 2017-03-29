Олигарх «Автомобилист» и 120 миллионов Ландеру. Кто поедет на Восток?

Игорь Григоренко. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Кому-то это покажется удивительным, но главным возмутителем спокойствия на Востоке грядущим летом обещает стать «Автомобилист». В то время как СКА и ЦСКА выдёргивают игроков «в интересах сборной», клуб из Екатеринбурга устраивает массовую закупку неограниченно свободных агентов. За молодых звёзд КХЛ им с западными олигархами конкурировать бессмысленно, а вот крепким игрокам в возрасте 30 лет или чуть старше они готовы платить хорошие деньги. Спустя год после того как глава УГМК Андрей Козицын помимо женского баскетбола стал поддерживать хоккей, «Автомобилист» становится если не олигархом, то клубом, способным выходить на рынок, особо не считая денег. Поговаривают, что уральцы готовы перетянуть даже одного из ведущих игроков магнитогорского «Металлурга». Пока же они договорились о переходе Игоря Григоренко, у которого закончился контракт с «Салаватом Юлаевым». Минувший сезон прошёл для 33-летнего скомканно: травмы, проблемы со здоровьем, неудачная игра команды. Была даже вероятность, что капитан уфимцев завершит карьеру. Вместо этого Григоренко ещё поиграет за «Автомобилист», где может стать вожаком команды. По крайней мере по духу.



Егор Миловзоров. «Сибирь» — «Автомобилист»

Если за Григоренко «Салават Юлаев» не бился, просто не став продлевать контракт с ветераном, то «Сибирь» Егора Миловзорова планировала оставить. Казалось бы, новосибирский воспитанник спустя долгие годы скитаний вернулся в родной клуб, ударно провёл концовку сезона и мог стать лидером клуба после ухода Шумакова и Шалунова, но тут… вмешался «Автомобилист». Уральцы предложили ему столько, что Кириллу Фастовскому осталось только развести руками. Даже если бы Миловзоров сделал скидку родному клубу, то «Сибирь» вряд ли бы потянула его новый контракт. А вот «Автомобилист» на траты в межсезонье не скупится. К тому же Миловзорова прекрасно знает наставник уральцев. Под руководством Владимира Крикунова этот нападающий набирал по 40 очков в составе «Нефтехимика» и даже отбирался на Матч звёзд. В Екатеринбурге тренер и игрок снова воссоединятся.

Францис Паре. «Серветт» — «Автомобилист»

Ещё одним новичком «Автомобилиста» станет Францис Паре. Ни много, ни мало — участник последнего Матча звёзд. 29-летнего канадца нельзя назвать звездой первой величины, в Уфу он попал скорее как представитель уже разобранного на детали «Медвешчака», но сам статус говорит о многом. «Автомобилист» станет уже пятым клубом КХЛ в карьере Паре, а два из них, что интересно, также базировались на Урале. Францис неважно играет в обороне, у некоторых тренеров к нему были претензии по дисциплине, но по части атаки канадец — однозначное усиление для команды Владимира Крикунова. Правда, отношения с легионерами у наставника «Автомобилиста» весьма специфические, и не факт, что они с Паре найдут общий язык.

Якуб Коварж. «Северсталь» — «Автомобилист»

Быть может, Якуб Коварж и не покинул бы Екатеринбург, если бы не открытый конфликт с Андреем Разиным. Тренера не устраивало отношение чешского вратаря к делу, и он не стеснялся об этом говорить на людях. Коварж в итоге уехал в Череповец, а Разин по ходу сезона был уволен. Нет Разина — нет и препятствий для возвращения в «Автомобилист». Мог ли уральский клуб при его нынешних финансовых возможностях найти голкипера сильнее? Наверное, мог. Однако пример Никласа Сведберга показывает, что иностранные вратари — это лотерея, и промахнуться можно даже с самым надёжным вариантом. В Екатеринбурге Коваржа знают вдоль и поперёк, а тот хоть и провёл неоднозначный сезон, показав худшую статистику за годы выступления в КХЛ, был признан лучшим игроком «Северстали».

Александр Свитов. «Ак Барс» — «Авангард»

В 2010 году Александр Свитов, на тот момент капитан «Авангарда», покинул родной Омск ради предложения из Уфы. Приняв его, нападающий не прогадал. Он хоть и играл в четвёртом звене той звёздной команды, но с первого же раза выиграл Кубок Гагарина. С тех пор у Свитова было несколько возможностей вернуться на малую родину, но сначала он сменил Башкирию на Татарстан, а затем продлил контракт с «Ак Барсом». Поговаривают, что после этого сезона казанцы не будут предлагать Александру новый контракт. Ему уже 34 года, тогда как Зинэтула Билялетдинов взял чёткий курс на омоложение. В связи с этим Свитова активно сватают в «Авангард». Закончить карьеру дома — это было бы красиво. Да и самому сибирскому клубу, который уже давно не может пройти дальше второго раунда плей-офф, такой опытный кубковый боец не помешает. Вопрос лишь в том, кто возглавит «Авангард» после ухода Фёдора Канарейкина. Впрочем, и Андрей Скабелка, и Дмитрий Квартальнов таких бойцов, как Свитов, ценят.



Юхан Сундстрём. «Фрёлунда» — «Авангард»

В материале про игроков, которые в межсезонье отправятся в клубы Западной конференции, мы рассказывали про Хенрика Тёммернеса — защитника, набирающего столько очков, сколько не набирают иные нападающие. В своей «Фрёлунде» Тёммернес — лучший бомбардир. Второй же сразу после него — как раз Юхан Сундстрём. В клубе, который два последних года выигрывал Лигу чемпионов, выступает немало интересных игроков, но именно Сундстрём попал в сферу интересов «Авангарда». В свои 24 года он выиграли буквально всё на клубном уровне, взял золото МЧМ, сыграл на взрослом чемпионате мира, а в прошлом сезоне получил приз имени Стефана Лива, который вручается самому ценному игроку шведского плей-офф. За новым трофеем «Фрёлунда» идёт без своего первого центра, который получил травму. Не исключено, что Сундстрём за сильнейший клуб Европы больше не сыграет. «Авангард» видит в нём замену Владимиру Соботке.

Антон Ландер. «Эдмонтон» — «Ак Барс»

В НХЛ планирует уехать не только Владимира Соботка, но и центральный нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв. Фаворитом в борьбе за казанца считается «Торонто». Заменить парня, который за последние годы вырос в лидера команды, будет непросто. Если кому это и под силу, то игроку уровня Антона Ландера. Да, это не суперзвезда НХЛ. Да, в двух последних сезонах за «Эдмонтон» он забивает по одной шайбе. Однако пробиться в первые два сезона «Ойлерз», где традиционно много талантливой молодёжи, практически нереально. А вот в АХЛ этот умный центр стабильно набирает в среднем по одному очку за игру. Бонусом идёт его характер: Ландер капитанил как в шведской «молодёжке», так и в фарм-клубе «Эдмонтона», что с европейцами случается не часто. Но стоит ли он 120 млн рублей в год, которые готов выложить «Ак Барс»? Учитывая, что сейчас он получает $ 600 тыс., шведа ждёт существенная прибавка в жаловании.

Илья Зубов. «Авангард» — «Ак Барс»

В том случае если Свитов покинет «Ак Барс», казанцам надо будет искать на рынке нового центрального нападающего. Желательно с российским паспортом. Игроки столь редкого амплуа на дороге не валяются. У Ильи Зубова заканчивается контракт с «Авангардом», и, по нашей информации, в нём заинтересован казанский клуб. 30-летний форвард провалил регулярный чемпионат, не набрав и 20 очков. Четыре шайбы для игрока, который не так давно вызывался в сборную России, тоже ничтожно мало. Однако впечатление от своей игры Илья скрасил выступлением в плей-офф. Если «Авангард» в целом не может занести его себе в актив, то конкретно Зубов выглядел достойно. Особенно в серии с «Ак Барсом». Как и положено диспетчеру, он успешно связывал двух молодых крайних форвардов Михеева и Пьянова, которые под его присмотром добились существенного прогресса. Быть может, Зубов «прокачает» и казанскую молодёжь?

Дмитрий Кагарлицкий. «Северсталь» — «Салават Юлаев»

Любопытно проследить за тем, кто станет первым новичком «Салавата Юлаева» при Эркке Вестерлунде. Финский специалист наверняка захочет привлечь кого-то из своих звёздных соотечественников. А вот Дмитрий Кагарлицкий — протекция генерального менеджера уфимцев. Однажды, работая в новокузнецком «Металлурге», Леонид Вайсфельд раскопал этого форварда в Высшей лиге и взял его на просмотр. И попал в яблочко. В дальнейшем, уже возглавляя «Автомобилист», Вайсфельд был в шаге от того, чтобы заполучить Кагарлицкого, но трансфер не состоялся. И вот — очередная возможность поработать вместе. Дмитрий, которого не первый год сватают в Уфу, как никогда близок к переходу. 30 апреля он становится неограниченно свободным агентом и почти наверняка покинет «Северсталь». Даже боссы череповецкой команды признают, что удержать своего лучшего игрока им практически нереально. Кагарлицкий может стать хорошей заменой Кириллу Капризову, которого забирает ЦСКА.

Ник Бэйлен. «Векшё» — «Трактор»

Расторжение контракта с Ником Бэйленом минувшей осенью вызвало немало споров и даже негодование со стороны болельщиков минского «Динамо». Результативного и зрелищного защитника в Беларуси успели полюбить. Тем более что он получил белорусский паспорт. Бэйлен стал жертвой оптимизации расходов, на которую пошли в «Динамо». Сразу же поползли слухи о том, что в американце заинтересованы клубы КХЛ, но сезон он заканчивал в шведском «Векшё». А вот со следующего сезона Бэйлен будет выступать в чёрно-белой форме «Трактора». Челябинский клуб уже подтвердил подписание контракта с защитником. По задумке генменеджера Евгения Губарева, новичок должен воссоединиться с бывшим напарником по минскому «Динамо» Полом Щехурой и помочь с реализацией большинства. Одного Кирилла Кольцова с его неуёмным креативом «Трактору» на синей линии маловато.

Александр Бергстрём. «Карлскруну» — «Сибирь»

Ещё один швед, который со следующего сезона будет выступать в России. И, в отличие от Сундстрёма и Ландера, об этом можно говорить с полной уверенностью. «Сибирь» официально объявила о приобретении Александра Бергстрёма. 31-летний форвард не только ни разу не уезжал за пределы Швеции, но и до 2015 года выступал во втором по силе дивизионе. В элиту он пробился вместе со своим клубом «Карлскруна», в котором исполнял обязанности ассистента капитана. Минувший сезон стал для габаритного нападающего лучшим в карьере. С 40 очками он стал шестым бомбардиром SHL и впервые получил вызов в сборную Швеции. Пробой пера перед переездом в Россию для Бергстрёма стал Кубок Первого канала, который закончился для «Тре крунур» победой.